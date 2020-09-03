Миколаїв та чотири регіони області переводять до "жовтої" зони

Міста Миколаїв, Вознесенськ та три райони Миколаївської області у зв’язку з ростом кількості хворих на коронавірусну інфекцію переводять із "зеленої" до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Про повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Миколаївської облдержадміністрації.

"На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 3 вересня, затверджено рішення про встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19. З 00 годин 7 вересня почне діяти нове епідемічне зонування. На підставі оцінки епідемічних показників та з урахуванням обговорення Державна ТЕБ та НС віднесла до до жовтої зони міста Миколаїв та Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області", - йдеться у повідомленні.

У жовтій зоні епідемічної небезпеки, додатково до протиепідемічних обмежень, установлених для зеленої зони, забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

Станом на 2 вересня в Миколаївській області виявлено 73 нові випадки COVID-19, з них 48 – у Миколаєві. Всього зареєстровано 1445 підтверджених випадків, з них у Миколаєві – 747. Померли 34 людини.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу зареєстровано 2 430 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.

Фото Андрія Скакодуба