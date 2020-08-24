На Буковині за добу виявили 241 випадок COVID-19

У Чернівецькій області за минулу добу підтверджено 241 новий випадок коронавірусу, загалом кількість інфікованих сягнула 9167.

Про це у Фейсбуку повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«241 новий випадок за добу. 259 буковинців уже померли від COVID-19. Знаю, що дехто вважає – це небагато. Адже в області нас близько 900 тисяч. Але хочу нагадати, що у бойовій роті – від 120 до 150 вояків. Отже, майже дві роти ми втратили на цій війні із хворобою», - написав очільник області.

За інформацією, яку навів Осачук, від початку епідемії в області виявлено 9167 випадків COVID-19, 5981 пацієнт одужав після хвороби.

Як повідомлялося, в Україні станом на 23 серпня підтверджено 104 958 випадків COVID-19, з них 2271 летальний, 52 235 пацієнтів одужали. За минулу добу зафіксовано 1987 нових випадків коронавірусної хвороби.