На Буковині від COVID-19 помер замовник весілля

На Буковині від COVID-19 помер замовник весілля

Укрінформ
У Чернівецькій області від короновірусу помер замовник одного із весіль.

Про це наголосили в обласній держадміністрації, повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію ОДА у Фейсбуці.

"В області є випадок, коли замовник весілля інфікувався коронавірусом та помер. Тож найкраще, що можна зробити, перенести святкування до часу, коли епідемічна ситуація буде більш сприятливою", - сказала головний санітарний лікар області під час зустрічі керівництва області з представниками Чернівецької обласної ради церков та релігійних організацій головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко, яка закликала духовенство стримувати вірян від велелюдних зібрань.

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"Звертаюся до вас, як до помічників, як до соратників. ... Віряни дослуховуються до вас. Слово, яке промовляєте ви, важить більше, ніж прочитане у засобах масової інформації чи почуте деінде. Прошу вашого сприяння, будьте просвітниками для тих, які в силу браку поінформованості можуть припуститися помилки" , – сказав звертаючись до духовенства голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівецькій області за останню добу виявлено 172 нових випадки коронавірусу, це один з найвищих показників в Україні.

Загалом у Чернівецькій області зафіксували 7954 випадки інфікування COVID-19. Із них 5607 пацієнтів одужали, а 239 померли.

В Україні станом на 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків COVID-19, із них за добу – 1 616.

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