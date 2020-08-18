На Буковині від COVID-19 помер замовник весілля

У Чернівецькій області від короновірусу помер замовник одного із весіль.

Про це наголосили в обласній держадміністрації, повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію ОДА у Фейсбуці.

"В області є випадок, коли замовник весілля інфікувався коронавірусом та помер. Тож найкраще, що можна зробити, перенести святкування до часу, коли епідемічна ситуація буде більш сприятливою", - сказала головний санітарний лікар області під час зустрічі керівництва області з представниками Чернівецької обласної ради церков та релігійних організацій головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко, яка закликала духовенство стримувати вірян від велелюдних зібрань.

"Звертаюся до вас, як до помічників, як до соратників. ... Віряни дослуховуються до вас. Слово, яке промовляєте ви, важить більше, ніж прочитане у засобах масової інформації чи почуте деінде. Прошу вашого сприяння, будьте просвітниками для тих, які в силу браку поінформованості можуть припуститися помилки" , – сказав звертаючись до духовенства голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівецькій області за останню добу виявлено 172 нових випадки коронавірусу, це один з найвищих показників в Україні.

Загалом у Чернівецькій області зафіксували 7954 випадки інфікування COVID-19. Із них 5607 пацієнтів одужали, а 239 померли.

В Україні станом на 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків COVID-19, із них за добу – 1 616.