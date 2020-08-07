Три великі весілля відправили цілий район на Буковині у "червону" зону

Про це під час брифінгу заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо чітко встановлені шляхом епідеміологічних розслідувань джерела вибуху, поширення інфекції, зокрема у Кіцманському районі. Три велелюдних весілля, на 300-500 гостей кожне, практично загнали весь район у так звану "червону" зону. Уже сьогодні встановили, що 20% усіх гостей, які були на святкуванні, мають підтверджений COVID-19. Значно більша кількість людей перебуває у статусі контактних осіб", - сказав Осачук.

Голова ОДА також повідомив, що зросла кількість хворих і серед відпочивальників. Близько 20% тих, хто повернувся з курортів, роблять тести на COVID-19 і отримують позитивний результат. Керівництво області прогнозує, що за кілька тижнів відбудеться пікове навантаження на лікарні, що приймають хворих на коронавірус.

"Зараз ми кожного дня повідомляємо про близько сотню нових хворих на коронавірус. Хоча ще місяць тому фіксували по 20 нових хворих за добу. Це є наслідком того, що після суттєвого послаблення карантинних обмежень більшість людей абсолютно легковажно перейшла жити у формат вільного способу життя. Все це розтягується у кількох тижнях. І якщо ми сьогодні ведемо себе у такий спосіб, то за 2-3 тижні у нас буде пікове навантаження не тільки на нашу статистику, а й фізично на наші лікарні, на кожного лікаря. І, в тому числі, і фінансові навантаження на лікарні та на всіх людей, яким доведеться лікуватися", - додав Осачук.

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Він закликав людей дотримуватися рекомендацій МОЗ, головного санітарного лікаря для запобігання поширенню коронавірусу в області.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.

У Чернівецькій області підтверджено 6477 випадків інфікування COVID-19. Із них 5077 осіб одужали, а 223 пацієнтів померли.