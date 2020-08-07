У Кабміні не виключать зміни обмежень для "червоної" та "помаранчевої" зон

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов не виключає, що уряд найближчим часом змінить низку карантинних обмежень для "червоної" та "помаранчевої" зон, зокрема, щоб не зупиняти роботу громадського транспорту.

Про це Немчінов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент Укрінформу.

"Я не виключаю, що, наприклад, для “червоної” та “помаранчевої” зон можуть змінити певні обмеження", - сказав він.

За його словами, відповідної домовленості було досягнуто на селекторній нараді Кабінету Міністрів за участю мерів міст та голів облдержадміністрацій, на якій розглядалася епідеміологічна ситуація у країні. Керівники регіонів внесли пропозиції щодо режиму роботу транспорту в “червоних” карантинних зонах.

"Це були конструктивні пропозиції щодо транспортного забезпечення. Я думаю, що уряд це врахує", - зазначив міністр.

Водночас він не виключив, що найближчим часом ситуація з поширенням коронавірусної інфекції буде погіршуватися. "Я думаю, що у “червоній” зоні, зважаючи на динаміку (розповсюдження захворювання - ред.), можуть скоро опинитися багато міст", - додав міністр.

Як повідомлялося, 8 серпня уряд проведе позачергове засідання у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про необхідність скоординованих дій влади на всіх рівнях.

В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, у тому числі за останню добу – 1453.