У Кабміні не виключать зміни обмежень для "червоної" та "помаранчевої" зон
Про це Немчінов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент Укрінформу.
"Я не виключаю, що, наприклад, для “червоної” та “помаранчевої” зон можуть змінити певні обмеження", - сказав він.
За його словами, відповідної домовленості було досягнуто на селекторній нараді Кабінету Міністрів за участю мерів міст та голів облдержадміністрацій, на якій розглядалася епідеміологічна ситуація у країні. Керівники регіонів внесли пропозиції щодо режиму роботу транспорту в “червоних” карантинних зонах.
"Це були конструктивні пропозиції щодо транспортного забезпечення. Я думаю, що уряд це врахує", - зазначив міністр.
Водночас він не виключив, що найближчим часом ситуація з поширенням коронавірусної інфекції буде погіршуватися. "Я думаю, що у “червоній” зоні, зважаючи на динаміку (розповсюдження захворювання - ред.), можуть скоро опинитися багато міст", - додав міністр.
Як повідомлялося, 8 серпня уряд проведе позачергове засідання у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про необхідність скоординованих дій влади на всіх рівнях.
В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, у тому числі за останню добу – 1453.