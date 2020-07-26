Учасники марафонів можуть не використовувати захисні маски - МОЗ
Про це на брифінгу сказав глава МОЗ Максим Степанов, відповідаючи на запитання щодо умов проведення спортивних змагань, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Якщо ми говоримо про спортивні змагання, то це 1 людина на 5 квадратних метрів, якщо ми говоримо про глядачів, то обов’язково з дотриманням соціальної дистанції, яка складає півтора метра. Якщо ми говоримо про учасників, які безпосередньо беруть участь у марафоні, - то, звичайно, ні, не потрібно (носити маски - ред.)», - наголосив Степанов.
За його словами, глядачі та організатори марафону мають використовувати маску, якщо неможливо дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метри.
«Якщо ви не знаходитеся у великому натовпі людей, то маску можна не використовувати, але уважно слідкуйте за тим, щоб була дотримана дистанція. Всі ці правила і наші рекомендації направлені на збереження вашого здоров’я», - підкреслив Степанов.
Як повідомлялося, в Україні станом на 26 липня підтверджено 64 849 випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 920 нових випадків.