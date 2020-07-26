Учасники марафонів можуть не використовувати захисні маски - МОЗ

Учасникам спортивних марафонів дозволяється не використовувати захисні маски.

Про це на брифінгу сказав глава МОЗ Максим Степанов, відповідаючи на запитання щодо умов проведення спортивних змагань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми говоримо про спортивні змагання, то це 1 людина на 5 квадратних метрів, якщо ми говоримо про глядачів, то обов’язково з дотриманням соціальної дистанції, яка складає півтора метра. Якщо ми говоримо про учасників, які безпосередньо беруть участь у марафоні, - то, звичайно, ні, не потрібно (носити маски - ред.)», - наголосив Степанов.

За його словами, глядачі та організатори марафону мають використовувати маску, якщо неможливо дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метри.

«Якщо ви не знаходитеся у великому натовпі людей, то маску можна не використовувати, але уважно слідкуйте за тим, щоб була дотримана дистанція. Всі ці правила і наші рекомендації направлені на збереження вашого здоров’я», - підкреслив Степанов.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 липня підтверджено 64 849 випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 920 нових випадків.