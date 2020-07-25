Зеленський поцікавився, як виконують його завдання щодо вакцини проти COVID-19
Про це йшлося під час традиційної наради щодо епідеміологічної ситуації в країні та заходів із запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.
«Наші дипломатичні контакти та світові ресурси повідомляють про те, що вакцину виготовляють уже в кількох країнах. Навіть якщо вона буде готова наступного року, Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги», – наголосив Зеленський.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що за завданням Президента проводить консультації та тримає контакт з компаніями та дипломатами з різних країн, вивчаючи інформацію.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 липня в Україні лабораторно підтверджені 63 929 випадків COVID-19, за добу — 1106 нових.