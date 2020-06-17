Зеленський доручив почати перемовини щодо передзамовлення вакцини від COVID-19

Президент України Володимир Зеленський дав доручення розпочати перемовини щодо передзамовлення вакцини від COVID-19, яку розробляють в одній з країн.

Про це на брифінгу 17 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Президентом України Володимиром Зеленським дано відповідне розпорядження і профільному віцепрем'єр-міністру, міністру закордонних справ терміново розпочати в тому числі перемовини з урядом країни, з відповідними державними структурами цієї країни щодо передзамовлення на цю вакцину. Наразі ця процедура розпочалася. Для нас важливо, щоб Україна була однією з перших країн, де буде застосована відповідна вакцина, яка пройде всі клінічні випробування до цього”, - сказав Степанов.

Як повідомлося, 16 червня на селекторній нараді щодо поширення коронавірусної хвороби Президент поставив завдання посилити перемовини на міжнародній арені щодо співпраці у придбанні вакцини від коронавірусу, якщо вона буде виготовлена.