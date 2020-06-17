Лікування COVID-19: ВООЗ називає проривом застосування дексаметазону

Всесвітня організація охорони здоров’я привітала результати клінічних випробувань у Великій Британії стероїдного препарату дексаметазону у лікуванні коронавірусної інфекції, назвавши їх «науковим проривом».

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляється на сайті організації.

«Це перший препарат, який показав зниження смертності серед пацієнтів з COVID-19, яким потрібна киснева підтримка і штучна вентиляція легенів… Це чудова новина, і я вітаю уряд Великої Британії, Окфордський університет, а також багато лікарень та пацієнтів у Британії, які зробили свій внесок у цей важливий науковий прорив», — наголосив Гебреєсус.

Дослідження показало, що вживання дексаметазону сприяло зменшенню смертності приблизно на третину серед людей, підключених до апартів ШВЛ, а також на одну п'яту серед осіб, що потребують кисневої підтримки.

Водночас дія дексаметазону у пацієнтів з більш легкою формою захворювання не була такою ефективною.

Дексаметазон - стероїд, який застосовується з 1960-х років для зменшення запалення при різних умовах, включаючи запальні та певні ракові захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 264 468, з них 446 135 летальних, одужало 4 321 998 людей.

Фото: Fabrice Coffrini / Contributor / Getty Images