У ВООЗ занепокоєні низькою смертністю від COVID-19 в РФ і вимагають пояснень

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають незвичайною низьку смертність від коронавірусу в Росії при високому числі заражень і просять російську владу розкрити їх метод підтвердження причин смерті.

Про це заявив глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майк Райан, повідомляє Інтерфакс.

"Це, звичайно, незвично, що кількість смертей щодо кількості підтверджених випадків є дуже низькою", - сказав він.

Райан підкреслив, що російська влада має пояснити, який метод вони використовують, визначаючи причини смерті хворих коронавірусом, щоб експерти ВООЗ могли зрозуміти, чи правильно вони це роблять. Чиновник сказав, що існує стандарт офіційного підтвердження смерті, розроблений ВООЗ.

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Він зазначив, що в європейському регіоні системи охорони здоров'я схожі на російську, проте там, на відміну від РФ, спостерігається висока смертність. Разом з тим він погодився, що в деяких країнах можуть завищувати показники смертності від COVID-19.

Наразі в РФ зареєстровано 493 657 випадків зараження коронавірусом. З них померли 6 358 осіб, 252 783 людини одужали. Тільки за останню добу в Росії нарахували ще 8 400 осіб з COVID-19.

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Попри те, що Росія займає третє місце у світі за кількістю хворих COVID-19, вона частково відкриває кордони, дозволивши виїжджати з країни на роботу, навчання, лікування та для догляду за родичами.

Фото: Fabrice Coffrini / Contributor / Getty Images