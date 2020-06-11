На Гаїті від коронавірусу помер міністр соцполітики

Міністр соціальної політики Гаїті Еммануель Кантав помер внаслідок коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив міністр з питань комунікації країни Едді Джексон Алексіс у Twitter.

"Наш колега Еммануель Кантав, міністр із питань соцполітики, вранці помер. Він хворів на COVID-19", - написав він.

Алексіс від імені уряду Гаїті висловив співчуття родині померлого та співробітникам міністерства.

Notre collègue Emmanuel Cantave, secrétaire d’Etat aux affaires sociales, nous a quitté ce matin. Il souffrait de la COVID-19.

Au nom du gouvernement, j’adresse mes sympathies à sa famille, au Ministre des affaires sociales, aux camarades de combat de Manno. — Eddy Jackson Alexis (@Eddyjalexis) June 9, 2020

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Нині в Гаїті зареєстровано 3 662 випадки захворювання на коронавірус. З них 56 стали летальними.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, станом на ніч, 11 червня, у світі зафіксували 7 439 097 випадки COVID-19, із них 3 721 780 особи одужали та 417 950 - померли.

Фото: vilingstore.net