На Гаїті від коронавірусу помер міністр соцполітики
Про це повідомив міністр з питань комунікації країни Едді Джексон Алексіс у Twitter.
"Наш колега Еммануель Кантав, міністр із питань соцполітики, вранці помер. Він хворів на COVID-19", - написав він.
Алексіс від імені уряду Гаїті висловив співчуття родині померлого та співробітникам міністерства.
Notre collègue Emmanuel Cantave, secrétaire d’Etat aux affaires sociales, nous a quitté ce matin. Il souffrait de la COVID-19.— Eddy Jackson Alexis (@Eddyjalexis) June 9, 2020
Au nom du gouvernement, j’adresse mes sympathies à sa famille, au Ministre des affaires sociales, aux camarades de combat de Manno.
Нині в Гаїті зареєстровано 3 662 випадки захворювання на коронавірус. З них 56 стали летальними.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, станом на ніч, 11 червня, у світі зафіксували 7 439 097 випадки COVID-19, із них 3 721 780 особи одужали та 417 950 - померли.
Фото: vilingstore.net