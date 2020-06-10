У Білорусі кількість заражених коронавірусом перевищила 51 тисячу
Укрінформ
У Білорусі зареєстровано 51 066 випадків коронавірусу COVID-19.
Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я країни.
"(У Білорусі - ред.) зареєстровано 51 066 осіб з позитивним тестом на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Приріст за останню добу - 801 новий випадок.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померло 288 пацієнтів. Одужали і виписані з лікарень 25 667 осіб, з них 1 161 за минулу добу - це рекордна кількість за добу з початку пандемії.
Всього в Білорусі проведено 659 565 тестів.
Згідно з даними Worldometer, станом на ранок 10 червня в світі зафіксовано 7 323 762 випадки коронавірусу, 3 603 893 осіб одужало і 413 731 загинув.
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