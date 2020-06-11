Кількість заражених коронавірусом у Штатах сягнула двох мільйонів

Понад два мільйони осіб, заражених коронавірусом нової форми, що викликає захворювання на COVID-19, офіційно зареєстровано в середу в Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє ресурс Worldometer.

За представленою статистикою, у США підтверджено 2,066 млн інфікованих осіб. При цьому, 115 130 людей померли від хвороби, 808 494 осіб одужали повністю.

Осередками захворювання в США, де зафіксований найбільший рівень захворювань, залишаються штат Нью-Йорк (401,3 тисячі), сусідній з ним штат Нью-Джерсі (167,6), а також Каліфорнія (139,9), Іллінойс (129,9) і Массачусеттс (104,1). У інших штатах кількість виявлених хворих не перевищує 80 тисяч осіб.

Загалом, у світі, за даними Worldometer, зараження коронавірусом підтверджене у 7,451 млн осіб. Щонайменше, 418,8 тис. людей померли, понад 3,733 млн одужали.

Фото: АА