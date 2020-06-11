Британія економічно може постраждати від COVID-19 сильніше за інші розвинені країни

Економіка Великої Британії може зазнати найбільших збитків від пандемії COVID-19 серед усіх розвинених країн світу.

Про це повідомляє BBC.

"Економіка Великої Британії, швидше за все, впаде на 11,5% до 2020 року, що випереджає економічне падіння в інших розвинених економіках Європи - Німеччині, Франції, Іспанії та Італії. У разі ж другого піку пандемії економіка Великої Британії могла б скоротитися аж на 14%", - йдеться в повідомленні.

В останній оцінці Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) зазначається, що сектори торгівлі, туризму та готельного бізнесу, які складають значну частину економіки, орієнтованої на обслуговування, у Великій Британії, суттєво постраждали від обмежень, введених урядом країни для протидії поширенню коронавірусу.

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В ОЕСР вплив пандемії коронавірусу на економіки країн усього світу назвали «жахливим». Йдеться про те, що в багатьох країнах внаслідок пандемії може бути втрачено 5 і більше років попереднього економічного зростання.

Як відомо, Британія станом на 10 травня випередила Іспанію за числом інфікованих COVID-19 та вийшла на 4 місце у світі. В країні зафіксовано 289 140 випадків, з них 40 883 летальних.