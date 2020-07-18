У Києві за добу - 108 випадків коронавірусу, двоє пацієнтів померли

У Києві за добу зареєстровано 108 нових випадків інфікування коронавірусом. Двоє хворих померли.

Про це у Facebook повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

"Ще на 108 людей збільшилась за минулу добу кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус. Двоє хворих померли", - написав він.

За інформацією Кличка, на сьогодні в столиці вже 6797 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед тих, хто захворіли: 53 жінки віком від 19 до 85 років, дві дівчинки 6 і 8 років. 50 чоловiкiв від 18 до 85 рокiв і троє хлопчиків від 9 мiсяців до восьми років. Також інфікувалися 4 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

За словами мера столиці, одужали за минулу добу 40 людей. Усього коронавірус подолали 2360 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому та Деснянському районах - по 26. У Солом‘янському - 14, в Голосіївському і Святошинському районах - по 10 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 18 липня в Україні лабораторно підтверджені 58 111 випадків COVID-19, за добу — 847 нових.