В Україні - 2 088 нових випадків коронавірусу

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, за добу померло 48 інфікованих, загалом від початку епідемії недуга забрала життя 2 605 українців.

За оновленими даними, одужало вже 57 802 людей. За останню добу одужало 688 пацієнтів.