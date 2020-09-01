В Україні - 2 088 нових випадків коронавірусу
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.
Згідно з цими даними, за добу померло 48 інфікованих, загалом від початку епідемії недуга забрала життя 2 605 українців.
За оновленими даними, одужало вже 57 802 людей. За останню добу одужало 688 пацієнтів.
Найбільше новимх випадків за добу виявлено у Харківській області (262), Одеській (211), Львівській (193), Тернопільській (180), місті Києві (176) та Івано-Франківській області (169).
Як повідомляв Укрінформ, в Україні за попередню добу було зареєстровано 2 141 новий випадок зараження коронавірусом.
В Україні з понеділка, 31 серпня, почало діяти нове епідемічне зонування. До червоної зони віднесено 21 адміністративно-територіальну одиницю України.