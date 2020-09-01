В Україні - 2 088 нових випадків коронавірусу

В Україні - 2 088 нових випадків коронавірусу

Укрінформ
В Україні за останню добу зареєстровано 2 088 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 123 303.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, за добу померло 48 інфікованих, загалом від початку епідемії недуга забрала життя 2 605 українців.

За оновленими даними, одужало вже 57 802 людей. За останню добу одужало 688 пацієнтів.

Читайте також: Україна спроможна робити 130 тисяч тестів на COVID-19 за тиждень - Ляшко

Найбільше новимх випадків за добу виявлено у Харківській області (262), Одеській (211), Львівській (193), Тернопільській (180), місті Києві (176) та Івано-Франківській області (169).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за попередню добу було зареєстровано 2 141 новий випадок зараження коронавірусом.

В Україні з понеділка, 31 серпня, почало діяти нове епідемічне зонування. До червоної зони віднесено 21 адміністративно-територіальну одиницю України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-