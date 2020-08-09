Київ та вісім областей не готові до послаблення карантину - МОЗ
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Укрінформ
В Україні станом на 9 серпня вісім областей та місто Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я
Так, поки що не готові до пом’якшення карантину місто Київ, а також Волинська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська, Львівська, Харківська, Чернівецька області.
Щодо АР Крим та Севастополя дані відсутні.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 серпня лабораторно підтверджено 80 949 випадків COVID-19, з них за добу – 1 199.
Найбільшу кількість нових випадків за останню добу зафіксовано у Львівській області - 125, Івано-Франківській області - 124, Харківській області - 123, у місті Києві - 120, Чернівецькій області - 104, Одеській області - 96.