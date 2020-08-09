Київ та вісім областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я

Так, поки що не готові до пом’якшення карантину місто Київ, а також Волинська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська, Львівська, Харківська, Чернівецька області.

Щодо АР Крим та Севастополя дані відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 серпня лабораторно підтверджено 80 949 випадків COVID-19, з них за добу – 1 199.

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Найбільшу кількість нових випадків за останню добу зафіксовано у Львівській області - 125, Івано-Франківській області - 124, Харківській області - 123, у місті Києві - 120, Чернівецькій області - 104, Одеській області - 96.