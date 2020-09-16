В Україні за минулу добу, 15 вересня, виявили 2 958 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 162 660.

16.09.2020

Регіони залучать до прийняття рішення про встановлення "червоного" рівня епідобмежень, який запроваджуватиметься у разі перевищення більш як у 5 разів середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19.

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Через випадки захворювання серед учителів, на карантин закрили сьогодні 4 столичні школи.

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За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірусну хворобу, збільшилась на 356 осіб.

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В Україні задіяні 28,5 тис. ліжок із загальної кількості відведених ліжок для пацієнтів з COVID-19.

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15.09.2020

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Міністерство охорони здоров'я запропонує зміни в постанову, що регламентує карантинні обмеження, зокрема рішення про роботу дошкільних та навчальних закладів в "червоних" зонах мають приймати спільно з місцевою владою та регіональною комісією ТЕБ та НС.

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На Чернігівщині на дистанційне навчання перевели 61 школу, 48 дитсадків, 7 позашкільних та 5 вищих навчальних закладів, а також 2 ПТУ в місті Ніжині, Бобровицькому та Носівському районах.

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Станом на 15 вересня Київ та 19 областей залишаються не готовими до пом'якшення карантиних заходів.

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В Україні за минулу добу, 15 вересня, виявили 2 905 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 159 702.

14.09.2020

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У школах, які потрапити до помаранчевих зон епідемічної небезпеки, навчання продовжується у звичному режимі, а педагогам рекомендовано носити багаторазові захисні щитки під час уроків.

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Уряд затвердив Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.

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За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус збільшилась на 168 осіб. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні у столиці вже 17 429.

* * *

Київ та 19 областей не готові до пом'якшення карантинних заходів.

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З понеділка, 14 вересня, в Україні набуває чинності новий розподіл регіонів, відповідно до темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

13.09.2020

Станом на 13 вересня Київ та 19 областей залишаються не готовими до пом'якшення карантиних заходів.

Згідно з даними МОЗ, окрім Києва, не готові до пом'якшення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

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На сьогодні в столиці вже підтверджено 17 261 випадок захворювання на COVID-19, за добу - 310.

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В Україні за минулу добу, 12 вересня, виявили 2 476 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 154 335.

12.09.2020

За минулу добу інфікування коронавірусом підтвердили у 129 мешканців Буковини, загальна кількість випадків COVID-19 в області сягнула 12 117.

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Доведених випадків повторного інфікування коронавірусом у світі не так багато, але нині не можливо точно сказати, як довго зберігається в організмі імунітет до COVID-19. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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В умовах помаранчевого рівня епідеміологічної небезпеки, який діятиме в Києві з 14 вересня, столичні школи будуть працювати в очному та змішаному форматах.

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Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив про намір оскаржити протоколи, які поліція склала на директорів міських шкіл, де триває навчання.

* * *

Україна веде перемовини з розробниками вакцини проти COVID-19 і, за словами Максима Степанова, готова робити замовлення і передплату одразу, щойно вона буде зареєстрована.

11.09.2020

Україна просувається не за найкращим сценарієм у справі протидії поширенню коронавірусної хвороби, вважає глава МОЗ Максим Степанов.

* * *

Міносвіти пояснило, як організувати харчування в школах

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Івано-Франківськ з 14 вересня розпочинає дистанційне навчання в школах і відкриває дитячі садки.

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У зв'язку з потраплянням Києва до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки у столиці знову запроваджується низка обмежень.

* * *

За два тижні навчання захворюваність вчителів і учнів на COVID-19 зросла – Міносвіти

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В Україні за минулу добу, 10 вересня, виявили 3 144 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 148 756.

10.09.2020

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила нове епідемічне зонування. За результатами засідання комісії Київ віднесено до "помаранчевої" зони.

Зокрема, до "червноної зони буде віднесено:

- місто Чоп Закарпатської області;

- міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

- місто Дубно Рівненської області;

- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

- Великобурлуцький район Харківської області;

- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

- місто Канів Черкаської області;

- місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;

- місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

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Розповсюджена у деяких ЗМІ інформація, що на Тернопільщині батьки нібито масово забирають зі шкіл документи першокласників через закриття навчальних закладів і пандемію, не відповідає дійсності.

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В Івано-Франківській області протягом 5 та 6 вересня зафіксували 35 масових заходів в закладах громадського харчування, із них 10 – у "червоній" зоні.

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Міністерство освіти і науки нагадує директорам шкіл: у разі недотримання вимог законодавства про охорону здоров’я вони несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Зокрема, якщо недотримання карантину призвело до смерті неповнолітньої людини або завдало їй інших тяжких наслідків, директора можуть покарати обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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Станом на 10 вересня Київ та 17 областей залишаються не готовими до пом'якшення карантинних заходів.

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На 10 вересня в столиці вже 16 119 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 298.

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На самоізоляції через COVID-19 перебувають 145 класів по всій країні.

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В Україні за минулу добу, 9 вересня, виявили 2 582 новий випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 145 612.

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У Чорткові на Тернопільщині на вимогу поліції закрили усі дитячі садочки.

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9.09.2020

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Кабінет Міністрів заборонив в’їзд в Україну для іноземців, які прямували територією нашої держави транзитом.

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У Київській області 19 закладів освіти повністю або частково переведені на дистанційне навчання через захворювання на коронавірус.

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На Житомирщині через виявлені випадки COVID-19 на карантині перебувають 9 шкіл та 27 класів у різних навчальних закладах.

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У Миколаєві на карантин закрили п'ять груп у дитсадках та 21 клас у школах

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В Україні за минулу добу, 8 вересня, виявили 2 551 новий випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 143 030.

8.09.2020

Запорізький театр молоді до кінця вересня зачиняється на карантин. Від ускладнень коронавірусу померла 62-річна начальниця костюмерного цеху.

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Станом на 8 вересня Київ та 17 областей не готові до пом'якшення карантинних заходів.

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У Тернопільській області із понад 800 загальноосвітніх шкіл у більш як 240 навчання відбувається онлайн.

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В Івано-Франківську наповненість лікарень, які приймають хворих із підозрою на COVID-19, становить 80%.

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У Києві станом на 8 вересня - вже 15 511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 235.

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків спростовує інформацію про те, що лікарні міста переповнені хворими на COVID-19.

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В Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 випадків.

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​У школах Чернігова із 7 вересня запровадили змішану форму навчання: учні 1-4 класів ходитимуть на уроки щодня, 5-11 класів - по черзі через тиждень.

7.09.2020

У Сумах, віднесених до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки щодо коронавірусу, посилили карантинні обмеження, зокрема тимчасово заборонили проведення концертів, дискотек.

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У Миколаєві з 7 вересня посилено карантинні заходи, оскільки місто віднесено до жовтої зони епідеміологічної небезпеки щодо коронавірусу.

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Тернопільська міська рада подає до уряду судовий позов через запровадження в обласному центрі «червоної» зони.

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На залізничних станціях віднесеного до "червоної" зони Бобровицького району Чернігівщини відсьогодні поїзди лише висаджуватимуть пасажирів.

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Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА звернувся із листом до Міністерства освіти і науки з проханням дозволити очне навчання учнів початкових класів у школах регіонів, віднесених до "червоної" зони епіднебезпеки.

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, як правильно вакцинуватися під час пандемії COVID-19 в Україні.

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В Україні за минулу добу виявлено 2 174 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 138 068.

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Державна комісія з питань ТЕБ та НС встановила з 7 вересня новий поділ регіонів за рівнями епідемічної небезпеки COVID-19. “Червоний” рівень встановлено у 29 адміністративно-територіальних одиницях, “помаранчевий” — у 89, “жовтий” — у 139.

6.09.2020

Протягом минулої доби у Чернівецькій області підтвердили 163 випадки інфікування коронавірусом, їх загальна кількість зросла до 11 272.

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У Києві минулої доби, 5 вересня, на COVID-19 захворіли 240 осіб.

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В Україні за добу зареєстрували 2 107 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 135 894.

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У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили 151 новий випадок коронавірусної інфекції, від початку епідемії їх кількість сягнула 11 109.

5.09.2020

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В Україні за добу зареєстрували 2 836 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 133 787.

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Харків, де щодня виявляють дедалі більше випадків інфікування коронавірусом, уже за тиждень може опинитися в «червоній» карантинній зоні, попередив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

4.09.2020

Захисна маска є предметом особистої гігієни, обмінюватися масками заборонено.

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АТ "Укрзалізниця" із 7 вересня тимчасово скасовує посадку пасажирів у Тернополі, що потрапив у “червону” зону, водночас висадка пасажирів здійснюватиметься.

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В Умані за результатами ПЛР-тестування виявили коронавірус у п'ятьох прочан-хасидів.

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У місті Запоріжжя та області через виявлені випадки зараження коронавірусною інфекцією на карантин закриті 13 закладів освіти.

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У чотирьох містах та семи районах Тернопільщини із 7 вересня мають запровадити "червоні" зони через велику кількість захворювань на коронавірус. Таким чином у "зеленій" зоні не залишається жодного району.

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В Україні налічується понад 67,5 тисячі активних хворих на COVID-19, за останню добу до Центру громадського здоров'я надійшло 3130 повідомлень із підозрою на коронавірус.

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Міносвіти оприлюднило алгоритм дій для керівників закладів фахової передвищої та вищої освіти у разі виявлення у здобувачів, викладачів або працівників ознак гострого респіраторного захворювання.

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У Києві дві школи переведені на дистанційне навчання через захворювання вчителів на COVID-19. Також у 11 школах на дистанційне навчання відправили 20 класів.

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Попри введення в місті із 7 вересня "червоної" зони Тернопіль не закриватиме навчальні заклади, у звичайному режимі працюватимуть підприємства та громадський транспорт.

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Станом на 4 вересня у Києві вже 14 477 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 319.

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Укрінформ підготував інфографіку з даними про те, як збільшувалась кількість інфікованих на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

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За 3 вересня в Україні провели майже 50 тисяч тестувань на виявлення COVID-19, з яких понад 25 тисяч — методом полімеразно-ланцюгової реакції.

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В Україні за останню добу зареєстровано 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951.

3.09.2020

Міста Миколаїв, Вознесенськ та три райони Миколаївської області у зв’язку з ростом кількості хворих на коронавірусну інфекцію переводять із "зеленої" до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні оновила розподіл на карантинні зони, який почне діяти 7 вересня.

До "червоної" зони буде віднесено:

- міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

- місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;

- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

- Великобурлуцький район Харківської області;

- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

- Бобровицький район Чернігівської області.

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Маски з тканин, тобто немедичні, рекомендовано виготовляти з трьох шарів, поєднуючи гідрофобний матеріал та натуральні тканини.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову та в. о. міністра освіти і науки Сергію Шкарлету невідкладно провести перевірки закладів освіти в областях на дотримання протиепідемічних правил.

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Алгоритм дій людини, в разі появи у неї симптомів COVID-19, таких, як лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання, наступний: зателефонувати до свого лікаря, з яким укладено декларацію, йти до лікаря на прийом не потрібно. За необхідності лікар спрямує до вас мобільну бригаду для взяття аналізів для тестування на COVID-19. Пацієнт не має самотужки шукати, де пройти тестування та самостійно йти до лабораторії.

Мобільна бригада зобов’язана приїхати до нього додому. У випадку, якщо у пацієнта немає укладеної декларації з лікарем первинної ланки або лікар відмовив у виклику мобільної бригади попри наявність симптомів, в НСЗУ радять зателефонувати на регіональну телефонну "гарячу лінію" з питань COVID. Тоді бригаду викличе диспетчер обласної "гарячої лінії".

***

В Україні за останню добу, 2 вересня, зареєстровано 2 430 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.

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Вижницька центральна районна лікарня, що у Чернівецькій області, почала приймати хворих на коронавірус та пацієнтів із підозрою на нього.

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2.09.2020

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Працівники поліції наразі склали 26 524 адмінпротоколи за порушення правил щодо карантину людей.

У Чернівецькій області з 2 вересня запрацювала вже 16-а госпітальна база для прийому хворих на COVID-19.

* * *

Черкаська поліція готова до забезпечення публічного порядку й безпеки громадян в Умані, і наразі правоохоронці несуть службу в посиленому режимі.

* * *

Показник тестування в Києві на сьогодні найвищий в Україні і становить 210 тестів на 100 тисяч осіб, поінформував київський міський голова Віталій Кличко.

* * *

Роботодавці не мають права забороняти самоізоляцію працівникам, які контактували з хворим на COVID-19, чи вимагати від них провести тестування власним коштом, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

* * *

Міністерство охорони здоров’я змінить алгоритм тестування для виходу із самоізоляції.

* * *

Станом на 2 вересня у Києві вже 13 878 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 332.

* * *

У лікарнях, які надають допомогу хворим на COVID-19 та з підозрою на нього, зайняті 44% ліжок, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

* * *

АТ "Укрзалізниця" закрило продаж квитків на залізничних станціях Івано-Франківськ, Ізмаїл та Новоселиця за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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В Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.

1.09.2020

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Під Будинком уряду влаштували "танцювальну" акцію протесту, учасники якої вимагають скасувати обмеження на проведення культурних подій і заборону роботи нічних клубів та дискотек під час адаптивного карантину.

* * *

Освітній процес у київському навчально-виховному комплексі № 240 «Соціум» з 1 вересня буде організовано у дистанційному режимі.

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В Україні за останню добу зареєстровано 2 088 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 123 303.

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У разі погіршення епідемічної ситуації з COVID-19 міська влада Києва готова розгорнути до 7 тисяч ліжок. Зараз лікарні першої хвилі заповнені на 50%.

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Потужності українських лабораторій дають змогу проводити за тиждень 130 тисяч тестів на коронавірус, запевнив Віктор Ляшко.

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Закриття у Києві руху наземного громадського транспорту та метрополітену можливе лише в тому разі, коли хворих із COVID-19 буде значно більше, ніж місць у лікарнях, здатних їх прийняти - Віталій Кличко.

31.08.2020

Міністерство охорони здоров'я разом з Центральною виборчою комісією розробляють алгоритм проведення місцевих виборів в умовах епідемії коронавірусу, повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

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За найбільш оптимістичними прогнозами, які оприлюднив Віктор Ляшко, вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні в березні наступного року.

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Причиною масових спалахів COVID-19 в Україні є масові заходи, не пов'язані з виробничими процесами, повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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В умовах адаптивного карантину всім школам в новому навчальному році рекомендовано проводити уроки на свіжому повітрі.

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На Миколаївщині у зв’язку з ростом кількості хворих на коронавірусну інфекцію заборонили роботу дискотек, нічних клубів та ресторанів, де організовано дозвілля.

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Новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, але з певними особливостями, з урахуванням на епідемічної ситуації в кожному регіоні країни.

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З 31 серпня у Чернівцях, які вже другий тиждень поспіль входять до "червоної" зони, закрили дитячі садочки, а з першого вересня школи міста розпочнуть навчання дистанційно.

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У Києві за минулу добу, 30 серпня, коронавірус виявили в 277 осіб. Шестеро хворих померли.

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В Україні із травня майже у чотири рази збільшилась кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом: минулого тижня - 2 829 осіб, з 18 по 24 травня ця кількість становила 749 осіб.

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В Україні за останню добу зареєстровано 2 141 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 121 215.

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В Україні з понеділка, 31 серпня, почало діяти нове епідемічне зонування.

До червоної зони віднесено:

- міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

- міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

- міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;

- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

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Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив: якщо не буде надзвичайного стану, місцеві вибори відбудуться по всій країні, в тому числі в "червоній" зоні.

30.08.2020

У Чернівецькій області за минулу добу підтверджено 158 випадків інфікування коронавірусом, від початку епідемії їх кількість сягнула 10 303.

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Пацієнти з різними захворюваннями, які потребують госпіталізації, мають здавати ІФА-тест на коронавірус, а не тест методом ПЛР, повідомив Максим Степанов.

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Затверджені Міністерством охорони здоров’я правила та рекомендації щодо організації навчального процесу в період карантину поширюються і на вищі навчальні заклади.

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Перехід на виключно дистанційну форму навчання буде здійснюватися в разі потрапляння населеного пункту, де знаходиться навчальний заклад, до зони червоного рівня епідемічної небезпеки.

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В Україні за останню добу зареєстровано 2 096 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 119 074.

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У Чернівецькій області від початку епідемії коронавірусної інфекції підтверджено 10 145 випадків зараження.

29.08.2020

В Україні вистачить тестів на коронавірус на декілька місяців. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

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Через виявлений в однієї з вагітних COVID-19 на карантин зачинено пологовий будинок Ірпінської центральної лікарні, що у Ворзелі.

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Міністерство охорони здоров'я України не обмежує роботу груп подовженого дня в освітніх закладах.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав основні тимчасові рекомендації Міністерства охорони здоров'я щодо організації роботи дошкільних закладів освіти.

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В Україні за останню добу зареєстровано 2 481 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 116 978-ми.

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Кабінет міністрів не розглядав можливість дозволити в’їзд іноземцям, які хочуть перетнути кордон України, якщо вони мають негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус - Немчінов

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28.08.2020

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Мер Чорткова каже, що в розрахованій на 34 ліжка COVID-лікарні вже 40 хворих

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Кличко розповів, хто закриватиме школи на карантин

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На сьогодні в Києві вже підтверджено 12 719 випадків захворювання на COVID-19, за добу - 251.

***

В Україні оновили карантинні зони: у "червоній" – 11 районів та 10 міст

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В Україні за останню добу зареєстровано 2 438 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 114 497-ми.

27.08.2020

Кабінет Міністрів ухвалив рішення заборонити в'їзд іноземців в Україну в 00:00 28 серпня 2020 року.

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Поліція у Чернівцях відкрила кримінальне провадження за фактом прийнятого міськрадою рішення про послаблення карантину на території міста.

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У Кіцманському районі Чернівецької області, який з 3 серпня перебуває у червоній зоні поширення COVID-19, райрада ухвалила рішення поновити роботу громадського транспорту, дитячих садочків, шкіл, непродовольчих ринків, кафе, ресторанів, спортивних залів тощо.

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В Україні з понеділка, 31 серпня, почне діяти нове епідемічне зонування. Детальний перелік населених пунктів, розподілених на зони відповідно до епідситуації, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов опублікував у Телеграмі за результатами засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

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У Миколаєві лише 5 шкіл з 69 перевірених повністю готові до початку нового навчального року в умовах карантину.

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Голова Київської ОДА Василь Володін заявив, що на сьогодні є передумови для подальшого посилення карантину в області через ріст показників захворюваності та смертності.

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У Пологівському районі на Запоріжжі спалах коронавірусу виявили у баптистській церкві. Наразі відомо про 18 хворих.

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В усіх школах Києва 1 вересня відбудеться перший дзвоник.

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У Київській області допускають, що за сприятливих погодних умов більшість уроків проходитимуть на свіжому повітрі.

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Депутати Чернівецької міської ради під час сесії прийняли рішення дозволити роботу шкіл із 1 вересня цього року.

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У Київській області встановлено антирекорд зі смертності від коронавірусу, за добу померли шестеро осіб.

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З 29 серпня поновлюється робота КПВВ з окупованим Кримом і для в'їзду на підконтрольну українському уряду територію необхідно мати страховий поліс.

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Міністерство охорони здоров'я рекомендує школам відчинити усі входи та виходи, аби уникнути великого скупчення дітей.

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Кількість хворих на коронавірус серед студентів Запорізького державного медуніверситету зросла до 69. На самоізоляції перебувають майже 700 осіб.

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У Запоріжжі створили Центр протидії коронавірусу STOPCOVID19, який надаватиме інформацію про поширення інфекції COVID-19 в містах і районах області та в Україні.

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Захворюваність на коронавірус може зрости у Запоріжжі, Черкасах та Чернігові, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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У Києві станом на 27 вересня вже 12 468 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 220.

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У Чернівцях, які перебувають у "червоній" зоні поширення COVID-19, 27 серпня поновили роботу громадського транспорту в режимі спецперевезень.

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У Миколаєві зафіксували спалах коронавірусу на трьох підприємствах - МКП “Миколаївводоканал”, “Миколаївелектротранс” та ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект».

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В Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, із них за добу – 1 974.

26.08.2020

Адаптивний карантин в Україні подовжено до 31 жовтня.

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Кабінет Міністрів прийняв рішення про припинення дії тимчасових обмежень перетину пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом з 00:00 29 серпня.

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття Україною до кінця вересня кордонів для іноземців.

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У Чернівцях, який віднесено до "червоного" рівня епіднебезпеки, роботу громадського транспорту міста призупинено на вимогу правоохоронців.

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В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670.

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У Житомирській ОДА COVID-19 виявили у двох працівників з різних управлінь. 13 осіб, які контактували з ними, перебувають на самоізоляції.

25.08.2020

Як перевести школяра на домашнє навчання. Відповідне положення ще торік було затверджено Міністерством освіти і науки.

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У Коломиї, яка з 24 серпня увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки, поновлюють спецрейси для медиків, працівників держустанов та органів самоврядування, продавців продуктових магазинів та аптек.

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У Житомирській міській ОТГ затвердили регламент роботи шкіл в умовах адаптивного карантину, згідно з яким учні 1-5-х класів навчатимуться у звичайному режимі, а інші – за змішаною та дистанційною технологіями.

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Кабінет Міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації щодо COVID-19.

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В Енергодарі на Запоріжжі у виховательки дитсадка виявили коронавірус. Заклад закрили на карантин.

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На Прикарпатті у місті Коломия, яке з 24 серпня увійшло до «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки, хочуть розпочати навчання у школах із 7 вересня у звичному режимі.

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На Одещині ще чотири медустанови другої хвилі залучили до лікування пацієнтів, інфікованих коронавірусом, через зростання захворюваності на COVID-19.

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Депутати Чернівецької міської ради на позачерговому засіданні сесії дозволили роботу громадського транспорту, ринків, торговельно-розважальних центрів, кафе, ресторанів, шкіл і садочків з дотриманням протиепідемічних заходів.

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На Прикарпатті чотири медичні заклади другої лінії готуються приймати хворих на COVID-19. В області додатково розгортають близько пів тисячі додаткових ліжок.

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Міністерство охорони здоров'я оновило рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти у період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

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Станом на 25 серпня у Києві вже 12 153 підтверджені випадки COVID-19, за добу зафіксовано 130 нових.

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У Чернівцях біля міської ради триває мітинг підприємців, рестораторів, працівників ТРЦ, магазинів, салонів краси тощо.

Мітинг у Чернівцях / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

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В Україні станом на 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, із них за добу – 1 658.

24.08.2020

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Відсьогодні 14 адміністративно-територіальних одиниць віднесені до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки.

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В Україні станом на 24 серпня лабораторно підтверджено 106 757 випадків COVID-19, з них за добу – 1 799.

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У Чернівецькій області за минулу добу підтверджено 241 новий випадок коронавірусу, загалом кількість інфікованих сягнула 9167.

23.08.2020

Журналістів планували допустити в кулуари Верховної Ради з вересня, але відмовилися від цього через погіршення ситуації з коронавірусом, повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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За минулу добу у Києві на COVID-19 захворіли 307 осіб, серед яких 17 дітей та 8 медиків.

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Станом на 23 серпня в Україні підтвердили 104958 випадків COVID-19, за минулу добу зафіксували 1987 випадків.

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В Чернівецькій області зафіксували 213 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 46 пацієнтів.

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22.08.2020

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Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" та "червоної" зон.

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За добу в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків COVID-19, загалом з початку епідемії - 102 971 випадків.

21.08.2020

Через потрапляння Чернівців до "червоної" карантинної зони та посилення обмежень можуть початися протести, місто не готове до цього, заявив в.о. мера міста Олексій Каспрук.

20.08.2020

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Заплановані на 25 жовтня місцеві вибори в Україні можуть не відбутися лише у разі, якщо в країні буде введено режим надзвичайного стану через коронавірус - Корнієнко.

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Міністерство охорони здоров’я змінило показники для визначення індикатора заповненості ліжок, призначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

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Київ залишається у "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки: у столиці вже 11 328 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу - 156.

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Нове епідемічне зонування регіонів України почне діяти з 00 годин 00 хвилин 24 серпня. Через зростання рівня захворюваності розширили "червону", "помаранчеву" і "жовту" карантинні зони.

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В Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100643 випадки COVID-19, із них за добу – 2106.

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Відвідати поховання цадика Нахмана і відсвяткувати іудейський новий рік Рош га-Шана в Умані збираються до 10 тисяч паломників з усього світу.

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Директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян заявила, що освітні установи повинні напрацювати та мати в своєму арсеналі чотири моделі роботи закладу під час карантинних обмежень.

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Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко нагадав, що на територіях, які потрапляють у червону зону за рівнем епідеміологічної небезпеки, забороняється робота громадського транспорту, закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

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У Держпродспоживслужбі міста Києві назвали п'ять основних правил, яких повинні дотримуватися батьки перед тим, як відправити дитину у школу.

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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні у четвер розширила перелік міст і районів, які віднесено до "червоної" карантинної зони.

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Ситуація з коронавірусом погіршується у 17 областях та у м. Київ. 20 серпня комісія ТЕБ та ЧС повинна переглянути карантинні зони України.

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Через карантинні обмеження в Одесі працюють "посадкові команди" на транспорті

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В Україні за добу підтвердили 2134 нових випадків COVID-19.

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Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що варіант закриття всієї країни та скасування місцевих виборів у звязку із ситуацією з поширенням коронавірусу не розглядається.

19.08.2020

У порівнянні з квітнем кількість тестувань на COVID-19 методом ПЛР зросла майже в 100 разів – за словами Максима Степанова, останнім часом на добу тестують близько 20 тис. осіб.

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Міністерство охорони здоров'я дозволить педагогам носити захисні щитки замість масок на уроках.

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Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб не може забезпечити госпіталізацію дітей, хворих на коронавірус, оскільки там немає місць.

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Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій занепокоєна рішеннями окремих територіальних комісій, які всупереч постанові уряду не запроваджують ті чи інші зони щодо небезпеки поширення коронавірусу.

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У закладах освіти обов'язковими будуть температурний скринінг, дотримання санітарних норм, носіння масок, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

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У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що медичні огляди перед навчальним роком проводяться для дітей першого класу. Для решти дітей - проводяться раз на рік.

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У місті Києві та шести областях України вводяться нові лікарні до переліку закладів охорони здоров'я, які прийматимуть хворих на COVID-19.

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Станом на 19 серпня у столиці вже 10945 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу вірус виявили у 215 осіб.

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В Україні станом на 19 серпня лабораторно підтвердили 96 403 випадки COVID-19, із них за добу – 1 967.

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У психоневрологічному диспансері Слов’янська на Донеччині, де у червні стався спалах COVID-19, всі пацієнти та медики вже одужали після коронавірусної інфекції.

18.08.2020

У Сумах через збільшення випадків захворювання на коронавірус відкривають лікарню "другої хвилі".

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На Харківщині та Вінниччині виявили спалахи COVID-19 у двох психоневрологічних інтернатах.

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Навчання у школах, які знаходяться в регіонах “червоної” зони за рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19, відбуватиметься в онлайн-режимі.

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У місті Бердичів на Житомирщині закрили на карантин дитячий садочок, у медичного працівника якого виявили коронавірус.

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В Україні станом на 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків COVID-19, із них за добу – 1616.

* * *

За минулу добу в Чернівецькій області підтверджено 172 нові випадки зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих сягнула 7954.

17.08.2020

Міська рада Самбора, районного центру на Львівщині, відмовилася виконувати рішення Державної комісії ТЕБ і НС від 13 серпня, яким у цьому місті встановлено найвищий рівень епідемічної небезпеки.

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Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження на відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош га-Шана. * * *

У закритій на карантин міській лікарні Херсона, де стався спалах COVID-19 у реанімаційному відділенні, коронавірус виявили у 18 медиків, 1 охоронця цього закладу, у 5 хворих, що там лікувалися та у 6 контактних осіб у родинах.

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У Запорізькому державному медичному університеті кількість хворих на COVID-19 іноземних студентів зросла із 29 до 42.

* * *

У Харкові у зв'язку з віднесенням міста до "жовтої" зони посилили карантинні обмеження.

* * *

У Житомирі у восьми працівників взуттєвої фабрики під час тестування, що проводилося з ініціативи керівництва, виявили коронавірус.

* * *

У Києві та 10 областях України перевищено показник нових захворювань за 14 днів, тож вони залишаються не готовими до послаблення карантину.

* * *

У столиці вже 10 642 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. У 104 мешканців Києва виявили коронавірус минулої доби.

* * *

В Україні станом на 17 серпня лабораторно підтвердили 92820 випадків COVID-19, із них за добу – 1464.

* * *

В Україні із 17 серпня змінився розподіл на карантинні зони.

16.08.2020

В Україні станом на 16 серпня лабораторно підтвердили 91 356 випадків COVID-19, із них за добу – 1 637.

15.08.2020

Міністерство охорони здоров'я нагадало правила перебування та проживання в гуртожитках на період карантину.

* * *

Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій наступного тижня проведе окреме засідання щодо підготовки до початку навчального року.

* * *

В Україні за чотири місяці кількість тестувань на коронавірус збільшили у 100 разів.

* * *

Школи в Україні не працюватимуть у тих містах або районах, де буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

* * *

У Києві вже 10 392 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. За добу зафіксовано - 232.

* * *

В Україні станом на 15 серпня лабораторно підтвердили 89 719 випадки COVID-19, із них за добу – 1 847.

14.08.2020

За рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій Київ опинився у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки.

***

В Україні станом на 14 серпня лабораторно підтвердили 87 872 випадки COVID-19, із них за добу – 1 732.

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У Чернівецькій області за попередню добу підтвердили 154 нові випадки коронавірусу, загальна кількість інфікованих у регіоні сягнула 7264.

13.08.2020

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов опублікував детальний перелік населених пунктів, які розподілено на чотири зони, відповідно до епідеміологічної ситуації.

* * *

В Україні змінили поділ на карантинні зони, включивши до “червоної” деякі райони та міста у Львівській, Івано-Франківській, Рівненський та Одеській областях.

* * *

Львів готується до різних сценаріїв початку нового навчального року. Школи будуть готові до прийому дітей із вересня, проте вчителі проходять спеціальні курси, де вдосконалюють свої вміння із проведення уроків дистанційно.

* * *

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило рекомендації щодо відвідування закладів громадського харчування.

* * *

Для в’їзду українців в умовах пандемії наразі відкриті з певними обмеженнями або без них 42 країни.

* * *

В Україні станом на 13 серпня Київ та 11 областей не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

* * *

У Львівській області, обстежуючи пацієнтів, лікарі неодноразово виявляють випадки двобічної пневмонії, спричиненої коронавірусом, але яка протікає без жодних симптомів, характерних для цього захворювання.

* * *

В Україні станом на 13 серпня лабораторно підтвердили 86 140 випадків COVID-19, із них за добу – 1 592.

* * *

Народний депутат, член фракції "Слуга народу" Роман Грищук повідомив, що тест підтвердив у нього та його дружини інфікування коронавірусом.

12.08.2020

У Донецькій області від початку епідемії коронавірусу вже одужали 847 із 1014 пацієнтів (тобто 83,5%), які мали підтверджений діагноз COVID-19.

* * *

Рішення про перехід адміністративно-територіальної одиниці з червоної, помаранчевої чи жовтої зони щодо небезпеки короновірусу не може бути переглянуте раніше, ніж за 14 днів,- Степанов.

***

Кабінет Міністрів вніс зміни в постанову, якою регламентуються карантинні обмеження в країні, зокрема встановив три показники, за якими в регіоні встановлюється рівень епідеміологічної небезпеки.

***

В Україні станом на 12 серпня Київ та дев'ять областей не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

***

Міністерство охорони здоров’я розробило зміни щодо визначення критеріїв розподілу регіонів на карантинні зони.

***

В Україні станом на 12 серпня лабораторно підтвердили 84 548 випадків COVID-19, із них за добу – 1 433.

11.08.2020

Львівська ОДА пов’язує істотне зростання випадків зараження коронавірусом у регіоні з недотриманням карантинних норм, особливо під час масових святкувань та відпочинку.

* * *

В однієї з виховательок дитсадка «Сонечко», що у Хотині на Буковині, підтвердили COVID-19. Відкриття цього садка перенесли з 17 серпня на невизначений термін.

* * *

У Луцьку сервісний центр МВС № 0741 закрили на карантин з 11 серпня, оскільки в одного з працівників виявили коронавірус.

* * *

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що навчання у школах міста розпочнеться з 1 вересня, незалежно від того, які рішення з цього приводу прийматиме уряд.

* * *

Держприкордонслужба запустила для українців чат-бот про умови перетину кордону в умовах карантинних обмежень.

* * *

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова сосени, з жовтня-листопада, з початком сезонної епідемії грипу та ГРВІ, кількість хворих на COVID-19 суттєво зросте.

* * *

На сьогодні в столиці вже 9687 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу - 123.

* * *

Станом на 11 серпня Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області не готові до пом’якшення карантину.

* * *

В Україні станом на 11 серпня лабораторно підтвердили 83 115 випадків COVID-19, із них за добу – 1 158.

* * *

У Львівській області розгортають роботу госпітальні бази "другої хвилі" для прийняття пацієнтів з коронавірусом.

* * *

10.08.2020

* * *

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон.

* * *

АТ "Укрзалізниця" відновлює рух ще двох пасажирських поїздів: №43/44 Івано-Франківськ — Київ та №118/117 Чернівці — Київ.

* * *

У Черкасах дошкільний заклад №34 на два тижні закрили на карантин через те, що у завідувачки виявили COVID-19.

* * *

Нарада на Банковій: Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тисячі випадків коронавірусної інфекції, то кількість смертей від неї збільшиться до 40-50 щодня.

* * *

В Україні станом на 10 серпня дев'ять областей не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

***

В Україні станом на 10 серпня лабораторно підтверджено 81 957 випадків COVID-19, з них за добу – 1 008.

9.08.2020

Наразі не готові до пом’якшення карантину місто Київ, а також Волинська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська, Львівська, Харківська, Чернівецька області.

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Захворюваність на коронавірусну інфекцію COVID-19 зросла у майже 2,5 раза в Україні порівняно з епідеміологічною ситуацією у червні.

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У Києві за минулу добу, 8 серпня, зафіксували 120 нових випадків коронавірусу. Всього з початку пандемії в столиці 9498 підтверджених випадків COVID-19.

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У Львові після масового весілля, яке відбулося минулими вихідними, впродовж тижня один за одним почали хворіти гості на COVID-19.

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В Україні станом на 9 серпня лабораторно підтверджено 80 949 випадків COVID-19, з них за добу – 1 199.

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Україна поки не планує скасовувати обов'язкову 14-денну самоізоляцію після перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду на межі з окупованими територіями - Шмигаль.

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8.08.2020

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В Україні станом на 8 серпня вісім областей та місто Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

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Міністерства охорони здоров'я, внутрішніх справ, цифрової трансформації та інші органи мають створити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19.

***

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї з 8 год 9 серпня до 8 год 30 серпня.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов проситиме уряд посилити контроль за дотриманням громадянами обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією через погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19.

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В Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них за добу – 1489.

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Від часу запровадження в Україні карантинних обмежень поліцейські склали 21 628 адміністративних протоколів щодо порушень установлених заходів.

7.08.2020

Уряд найближчим часом може змінити низку карантинних обмежень для "червоної" та "помаранчевої" зон, зокрема, щоб не зупиняти роботу громадського транспорту, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

***

Уряд на позачерговому засіданні скасує повну заборону на роботу громадського транспорту у "червоних" зонах. Про це домовились на селекторній нараді Кабміну за участю мерів міст та голів облдержадміністрацій.

***

Близько 20% гостей, які відвідали три велелюдні весілля у Кіцманському районі, захворіли на коронавірус. Через це стався сплеск захворюваності у районі і його вже другий тиждень поспіль відносять до "червоної" зони поширення COVID-19.

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Чотири українські фармацевтичні компанії тестують препарати для лікування коронавірусної хвороби.

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У Києві за минулий місяць перевірили понад 2,5 тис. ресторанів, нічних клубів та кафе. За порушення правил обмежень закрили 8 нічних клубів та розважальних закладів.

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У Києві зафіксували спалахи коронавірусу на підприємстві "Київхліб". Пекарню, де 37 працівників виявилися інфікованими, вже закрили на карантин.

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У Київській області за добу підтверджено 78 нових випадків коронавірусної хвороби, у тому числі у 8 дітей. Загалом зареєстровано 4058 випадків COVID-19.

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За останню добу, 6 серпня, найбільше випадків коронавірусної хвороби зареєстровано в місті Київ, Львівській та Одеській областях.

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В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.

6.08.2020

​Член парламентської фракції "Слуга народу", голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев одужав після коронавірусної інфекції.

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Степанов нагадав про відповідальність місцевої влади за ігнорування карантину: "Переведення тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці в певну зону визначається на підставі чітких показників, невиконання вимог карантину тягне за собою відповідальність".

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Центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні офлайн.

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АТ "Укрзалізниця" із 7 серпня продаватиме 100% місць у регіональних поїздах, які прямують з Києва та у зворотньому напрямку.

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Центр громадського здоров’я України рекомендує здавати ПЛР-тести вранці, відразу після нічного сну.

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В Україні станом на 6 серпня лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19, з них за добу – 1318.

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Поєднання онлайн- та офлайн-навчання, що обговорюється як можливий варіант на час карантину, може стати оптимальним для вищих навчальних закладів і після епідемії коронавірусу. Таку думку висловив ректор Таврійського національного університету Володимир Казарін.

5.08.2020

У Миколаєві посилюють контроль за дотриманням карантинних обмежень через збільшення випадків захворювання на COVID-19.

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З 1 вересня у школах необхідно дотримуватись соціального дистанціювання і правил гігієни, а учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендовано вчитись дистанційно або на екстернаті.

Так, до старту навчального року засновникам закладів рекомендовано:

- забезпечити школи дезінфікуючими та миючими засобами, засобами індивідуального захисту;

- обладнати місця для обробки рук та збору використаних масок і рукавичок;

- створити умови для соціального дистанціювання та уникнення скупчень

Щоб створити умови для дистанціювання, зокрема, рекомендовано:

відкрити декілька входів до будівлі;

збільшити відстань між партами;

використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами;

виокремити зони переміщення для різних вікових категорій учнів;

використовувати великі приміщення – зокрема актові зали, рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання;

за сприятливих погодних умов проводити заняття на відкритому повітрі;

встановити гнучкий графік початку занять для різних категорій учнів.

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Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову, міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову та міністру Кабінету Міністрів Олегу Немчінову організувати селекторну нараду із мерами міст щодо карантину.

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На сьогодні в столиці вже 8812 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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В Україні станом на 5 серпня липня лабораторно підтверджено 75 490 випадків COVID-19, з них за добу – 1271.

4.08.2020

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій звернувся до уряду з ініціативою дозволити зупинки потягів під час карантину у "червоних" зонах виключно для висадки пасажирів.

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За період карантину статус безробітного отримали понад 395 тисяч українців

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Степанов назвав умови припинення самоізоляції для іноземців з "червоної" зони

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МОЗ прогнозує збільшення кількості випадків коронавірусу під час епідсезону грипу

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Станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадки COVID-19, за добу — 1061 новий.

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На період дії карантину Мін’юст дозволив побачення засудженим та особам, узятим під варту, які тримаються в установах виконання покарань та СІЗО.

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У Краматорську поки не закриватимуть міські ринки навіть попри те, що їх визнали осередками захворювання на COVID-19 - міський голова Андрій Панков.

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3.08.2020

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На коронавірус захворіли чотири медики "Клінічного пологового будинку Пресвятої Діви Марії" у Сумах, через що було прийняте рішення закрити медустанову на карантин.

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В Україні перед запровадженням нових умов адаптивного карантину у восьми областях були перевищені епідемічні показники.

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Санаторно-курортні заклади, що перебувають на балансі Міноборони, поновили свою роботу з 1 серпня, однак лише із 50% завантаженням ліжкового фонду у зв’язку з протиепідемічними заходами.

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Закарпаття, яке віднесено до "жовтої" карантинної зони, дозволяє роботу дитсадків - працювати будуть тільки ті заклади, де забезпечать дезинфекцію, температурний скринінг та засоби індивідуального захисту для співробітників.

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Миколаївщина ризикує потрапити в "червону" зону із захворювання на COVID-19, якщо кількість хворих і надалі збільшуватиметься.

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Президент України Володимир Зеленський вимагає чіткої комунікації уряду щодо умов адаптивного карантину, які починають діяти з 3 серпня.

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У Луцьку, як і в Тернополі, міська влада пообіцяла юридичну допомогу підприємцям, щодо яких складуть протоколи про порушення карантину.

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У Київській області підтверджено 3845 випадків захворювання на коронавірус, за добу - 22 нові випадки коронавірусної хвороби.

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Тернопільським підприємцям, яким виписуватимуть штрафи за роботу попри встановлені урядом посилені карантинні заборони, міська влада надасть юридичну допомогу у скасуванні санкцій.

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"Укрзалізниця" з 3 серпня скасовує зупинки низки поїздів у Луцьку та Тернополі через посилення карантинних заходів.

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Через обмеження в “червоних” зонах роботи громадського транспорту перетинати межу між “червоною” та іншим зонами можна на авто, в якому не більш як 5 осіб - міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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У Кіцманському районі Чернівецької області, який віднесли до "червоного" рівня небезпеки поширення COVID-19, посилили карантинні обмеження. Зокрема, в районі закрили усі кафе й ресторани, призупинили роботу ринків та магазинів, крім продуктових відділів, а також зупинили роботу громадського транспорту.

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На 3 серпня у Києві 8554 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, за добу - 102 нових.

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В Україні станом на 3 серпня лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990.

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Турецький національний авіаперевізник Turkish Airlines відновив прямі регулярні рейси до українського Харкова.

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2.08.2020

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Органи місцевої влади не можуть пом'якшувати карантинні обмеження, встановлені урядом. Також місцева влада також відповідає за дотримання умов карантину

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Авіакомпанія Turkish Airlines поновила рейс Стамбул – Херсон.

Авіакомпанія Turkish Airlines поновила рейс Стамбул-Херсон Фото: Ірина Староселець. Укрінформ

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Станом на 2 серпня в Україні COVID-19 підтверджено у понад 5 тисяч дітей та 8,7 тисячі медпрацівників

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В Україні станом на 2 серпня лабораторно підтвердили 72 168 випадків COVID-19, із них за добу – 1 112.

1.08.2020

У Чернівецькій області за добу підтверджено 97 випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість інфікованих зросла до 6061.

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У Тернополі міська влада з 3 серпня не посилюватиме карантин попри рішення державної комісії ТЕБ та НС зарахувати місто до червоного рівня епідемічної ситуації.

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В Україні з 1 серпня у зв’язку із загрозою зростання випадків коронавірусу діятимуть нові правила дотримання карантину відповідно до чотирьох зон епідемічної небезпеки.

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Центральна комісія ТЕБ та НС визначила на засіданні 31 липня регіони за рівнем поширення COVID-19, які потрапили у червону, помаранчеву та жовту зони.

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У Києві за минулу добу, 31 липня, зареєстрували 101 новий випадок коронавірусної хвороби.

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В Україні з 1 по 31 серпня запроваджуються додаткові карантинні правила. Вони регламентуються постановою Кабміну №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

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В Україні станом на 1 серпня лабораторно підтвердили 71 056 випадків COVID-19, із них за добу – 1 172.

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Протягом минулої доби у Чернівецькій області підтвердили 89 випадків інфікування коронавірусом - це найвищий показник за останні тижні. Загалом COVID-19 виявили у 5964 буковинців.

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Командування ООС підтверджує необхідність проходження самоізоляції громадянами, які прибувають на підконтрольну урядові територію з тимчасово окупованих районів.

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Від початку епідемії коронавірусної інфекції у трьох із 22 районів Чернігівської області досі не виявлено жодного випадку інфікування - ОДА.

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У зв’язку з посиленням карантинних заходів Укрзалізниця з 3 серпня тимчасово скасовує зупинки низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі.

31.07.2020

Луцька міська рада не погоджується з тим, що місто віднесено до «червоного» рівня епідемічної небезпеки, тож не ухвалюватиме жодних рішень про зупинку транспорту або закриття будь-яких закладів. Про це повідомив радник міського голови Луцька Ігор Поліщук.

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В Україні встановлені нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

"Зелена" зона передбачає:

перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;

проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

"Помаранчевий" рівень - міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області, Луцький та Любешівський райони Волинської області, Тисменицький район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівський райони Львівської області, Бучацький район Тернопільської області.

"Жовтий": міста Вінниця та Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчинський райони Вінницької області, місто Нововолинськ, Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області, міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області, міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області, місто Яремче, Богородчанський, Городенківський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області, Жовківський, Яворівський та Кам'янка-Бузький райони Львівської області, Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області, Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

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Органи місцевого самоврядування мають забезпечити школи масками та антисептиками відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря.

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У Костопільському районі Рівненщини, де за тиждень виявили 124 хворих на коронавірус, посилять карантинні заходи. Зокрема, не працюватимуть ресторани, продуктові і речові ринки, припиняться пасажирські перевезення.

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Гуртожиток Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського" закрили на карантин.

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В Україні станом на 31 липня лабораторно підтверджено 69 884 випадки COVID-19, з них за добу – 1 090.

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Рідні лікаря з Івано-Франківської області, який помер унаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків, отримають 1,5 млн грн.

30.07.2020

Україна отримає вакцину в обсягах, що покриє 20% населення (траншами), за доступною ціною або безкоштовно, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко

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Святоуспенівську унівську лавру УГКЦ, що на Львівщині, закрили на карантин через виявлення випадків коронавірусу серед монахів.

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Фонд соціального страхування виплатить понад 10 мільйонів гривень особам, які отримали листки непрацездатності для ізоляції від COVID-19.

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Навчальний рік по всій території України розпочнеться вчасно, але голови ОДА зобов’язані створити безпечні умови для організації освітнього процесу, заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Міністерство охорони здоров'я затвердило тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

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Із 1 серпня скасовується обов’язкова самоізоляція для громадян, які повертатимуться на підконтрольну уряду України територію з тимчасово окупованих територій - Криму і Донбасу.

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Головною причиною зростання кількості хворих на COVID-19 у західних областях є богослужіння, друга основна причина - громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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Станом на 30 липня у столиці вже 8131 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, із них за минулу добу - 199.

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Засідання центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для затвердження чотирьох карантинних зон (зелену, жовту, помаранчеву та червону) відбудеться у п'ятницю, 31 липня.

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В Україні станом на 30 липня лабораторно підтверджені 68 794 випадки COVID-19, із них за добу – 1 197.

29.07.2020

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у "червоній" зоні буде обмежено рух міського або міжміського транспорту, на перетині "зеленої" та "червоної" зон будуть встановлені відповідні пости.

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Станом на 29 липня десять регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

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В Україні станом на 29 липня лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, з них за добу – 1 022.

28.07.2020

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Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" та "червоної" зон.

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Станом на 28 липня Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

* * *

У Києві виявили 110 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби у Солом’янському районі – 45, в Оболонському та Дніпровському – по 14 та в Дарницькому районі – 12 випадків.

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Дитячі табори в Україні зможуть працювати з 1 серпня в регіонах із "зеленої" та "жовтої" зон.

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В Україні станом на 28 липня лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919.

27.07.2020

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Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявив, що на Херсонщині посилять роботу COVID-патрулів, які контролюють дотримання карантинних обмежень.

* * *

Міністерство внутрішніх справ заявило про закриття 37 нічних клубів через порушення карантину, загальний показник захворюваності серед населення зріс до 66,7 на 100 тисяч громадян.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 27 липня дев'ять регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

* * *

Станом на 27 липня в Україні лабораторно підтверджені 65 656 випадків COVID-19, за добу — 807.

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У центральному апараті Державного агентства лісових ресурсів України підтверджено вісім випадків інфікування COVID-19.

26.07.2020

Випадок інфікування коронавірусом підтверджено у Господарському суді Одеської області, у його приміщеннях проведуть повну дезінфекцію.

* * *

У гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус.

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В Україні станом на 26 липня до послаблення карантину не готові 9 областей.

* * *

Учасникам спортивних марафонів дозволяється не використовувати захисні маски.

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У столиці за минулу добу у 95 осіб виявили COVID-19, а загалом кількість тих, хто захворів на COVID-19, у Києві, наразі становить 7620 осіб.

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В Україні за добу найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Львівській області та в Києві – 130 і 95 відповідно.

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25.07.2020

У Чернівецькій області за минулу добу на COVID-19 захворіли 44 особи, водночас вилікувалися 67. Загальна кількість буковинців, які здолали коронавірус, сягнула 4026.

* * *

Станом на 25 липня дев'ять регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

* * *

У Києві закрили на карантин Свято-Феодосійський ставропігійний чоловічий монастир.

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні немає заборон щодо відвідування близьких у лікарнях, крім відвідування хворих на COVID-19, та не існує обов'язкової умови при відвідуванні мати довідку щодо негативного результату ПЛР-тестування на коронавірус.

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Станом на 25 липня в Україні лабораторно підтверджено 63 929 випадків COVID-19, за добу - 1 106.

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Протягом минулої доби у Чернівецькій області виявлено 63 випадки зараження коронавірусом - від початку епідемії їх загальна кількість сягнула 5548.

24.07.2020

Постанова "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 22 липня 2020 р. № 641 оприлюднена на Урядовому порталі.

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Чернігівщині нарешті вдалося атестувати другу ПЛР-лабораторію, збільшити кількість досліджень на коронавірус і вийти з-поміж неблагополучних за станом захворюваності на цю інфекцію областей.

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У Новограді-Волинському на Житомирщині розважальним закладам та закладам харчування дозволили працювати після 23.00.

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АТ "Укрзалізниця" поновить курсування 46 приміських поїздів по Львівській залізниці. Перші з них вирушать у рейси 24 липня, решта — наступного тижня. Зокрема з 24 липня поновлять рух наступні приміські поїзди:

№ 6109 Львів — Мостиська-2 09:00-11:03; № 6112 Мостиська-2 — Львів 16:42-19:05; № 6437 Коломия — Івано-Франківськ 21:05-23:00; № 6452 Коломия — Заліщики 08:30-11:38; № 6451 Заліщики — Коломия 12:39-15:38; № 6441 Коломия — Рахів 09:05-13:22; № 6442 Рахів — Коломия 14:22-18:18; № 6092 Львів — Здолбунів 10:08-14:31; № 6093 Здолбунів — Львів 09:30-13:19; № 6204 Тернопіль — Підволочиськ 09:19-10:35; № 6207 Підволочиськ — Тернопіль 18:19-19:33. Із 25 липня також поновлять роботу поїзди: № 6021 Львів — Сянки 09:25-13:50; № 6022 Сянки — Львів 14:50-19:30; № 6187 Львів — Мукачево 09:07-15:08; № 6506 Мукачево — Стрий 16:06-19:50; № 6042 Львів — Тернопіль 08: 39-11:35; № 6045 Тернопіль — Львів 16:30-19:36; № 6438 Івано-Франківськ — Коломия 05:35-07:50; № 6404/6403 Івано-Франківськ — Яремче 08:23-10:20; № 6404/6403 Яремче — Івано-Франківськ 17:04-19:00. Із 27 липня - такі поїзди: № 6008 Трускавець — Львів 05:46-08:20. До 1 серпня буде відновлено курсування: № 6062 Львів — Ходорів 09:05-11:18; № 6067 Ходорів — Львів17:15-19:37; № 6051 Стоянів — Львів 04:58-07:30; № 6052 Львів — Стоянів 09:40-22:13; № 6081 Ходорів — Стрий 05:54-07:00; № 6086 Стрий — Ходорів 20:20-21:30; № 6132 Самбір — Стрий 04:46-07:20; № 6135 Стрий — Самбір 17:58-20:03; № 6131 Стрий — Самбір 05:25-07:38; № 6136 Самбір — Стрий 17:15-19:30; № 6001 Рава Руська — Львів 04:43-06:52; № 6006 Львів — Рава Руська 20:45-23:00; № 7001 Львів — Мукачево 07:15-11:29; № 7002 Мукачево — Львів 15:56-20:08; № 6123 Львів — Шкло 17:23-18:48; № 6124 Шкло — Львів 19:00-20:28; № 6370 Стоянів — Ківерці 04:10-07:20; № 6369 Ківерці — Стоянів 20:52-23:52; № 6323 Олевськ — Сарни 04:00-06:19; № 6326 Сарни — Олевськ 20:31-23:52; № 6341/6342 Сарни — Здолбунів 06:29-09:20; № 6519/6520 Мукачево — Ужгород — Сянки 08:25-10:32/10:40-13:40; № 6565/6566 Сянки — Ужгород — Мукачево 14:05-17:05/17:15-19:14; № 6576 Батьово — Солотвино 07:30-12:40; № 6593 Солотвино — Батьово 17:12-23:10.

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Станом на 24 липня шість регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

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За добу в Києві COVID-19 підтвердили у 118 осіб, одна людина померла. Станом на 24 липня у столиці вже 7 396 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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Укрінформ підготував інфографіку з даними про те, як збільшувалась кількість інфікованих на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

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На Житомирщині за минулу добу, 23 липня, підтвердили 16 нових випадків COVID-19, хворі вже є в усіх 23 районах області.

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23.07.2020

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АТ "Укрзалізниця" поновила послуги харчування у швидкісних поїздах і розпочала реалізацію кондитерських виробів, води та інших холодних напоїв у поїздах далекого сполучення.

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Міністерство виступає за те, щоб навчальний процес проходив, як і раніше, в класах, аудиторіях, лабораторіях, спортзалах,але з урахуванням карантинних обмежень.

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Столичні школи готуються до нового навчального року і першого вересня зможуть розпочати навчання очно або у змішаній формі.

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Станом на 23 липня шість регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

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Станом на 23 липня в Україні лабораторно підтверджені 61 851 випадок COVID-19, за добу - 856.

22.07.2020

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Відповідно до нових правил адаптивного карантину, 1 вересня до школи не зможуть піти діти з регіонів "червоної" зони.

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Кабінет міністрів продовжив карантин до 31 серпня і затвердив поділ країни на чотири типи епідемічних зон.

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Уряд планує змінити підходи до статистики захворюваності на коронавірус відповідно до європейських, тепер рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності.

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Станом на 22 липня Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

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На Закарпатті під час засідання регіональної комісії ТЕБ та НС прийняли рішення про дозвіл роботи басейнів та СПА-центрів, а також рух громадського транспорту у вихідні дні.

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У Києві за минулу добу ще у 132 жителів виявили коронавірус, одужали 66 осіб.

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Станом на 22 липня в Україні лабораторно підтверджені 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829.

21.07.2020

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Поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Харківська, Чернігівська області.

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Для громадян України нині свої кордони відкрили повністю або з певними умовами для в’їзду 39 країн.

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В Україні станом на 21 липня лабораторно підтверджено 60 166 випадків COVID-19, з них за добу – 673.

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У Рівненській області 20 липня відновили роботу бібліотеки - відтепер книжки, які повертатимуть читачі, проходитимуть карантин тривалістю чотири дні.

20.07.2020

Поліція Київщини упродовж тижня за порушення карантину припинила діяльність 14 нічних закладів.

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На Чернігівщині низький рівень захворюваності на коронавірус завів область у глухий кут: саме через це вона не може потрапити в число претендентів на послаблення карантину.

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У міжнародних аеропортах "Львів", "Бориспіль", "Харків" пасажири можуть здати тест на наявність коронавірусу за 1 500 гривень.

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За минулу добу на Львівщині зафіксували 115 нових випадків інфікування коронавірусом, що є найвищим показником за добу в Україні. Проте людей, які одужали, вперше від часу пандемії більше, ніж інфікованих, – 181.

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Госпіталізація хворих на COVID-19 в Україні пішла на спад, протягом трьох тижнів зберігається приблизно однаковий рівень показників щодо виявлення підозр і заражень на коронавірусну хворобу, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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Кількість хворих, які на Рівненщині одужали від COVID-19, сягнула найвищого в Україні показника – понад 3720 осіб.

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Київ та ще 8 регіонів станом 20 липня не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

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У Києві за добу COVID-19 підтвердили у 77 осіб. На сьогодні у столиці вже 6961 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

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Станом на 20 липня в Україні лабораторно підтверджені 59 493 випадки COVID-19, за добу - 651.

19.07.2020

У Чернівецькій області протягом минулої доби зафіксовано 21 новий випадок зараження коронавірусом, водночас 81 особа вилікувалася від COVID-19.

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До списку країн "зеленої зони" додалися 9 країн - Степанов

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Станом на 19 липня в Україні лабораторно підтверджені 58 842 випадки COVID-19, за добу - 731.

18.07.2020

Протягом минулої доби у Чернівецькій області підтверджено 22 нові випадки інфікування коронавірусом, водночас 93 буковинці вилікувалися від COVID-19.

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У Бердянську Запорізької області на COVID-19 захворіли восьмеро працівників швидкої допомоги.

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Біля Запорізької міської ради близько 200 власників і співробітників нічних клубів, ресторанів і розважальних закладів провели акцію протесту. Люди вимагали дозволити їм працювати з 23:00 до 07:00,

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На Херсонщині з 31 липня планується поновити роботу дитячих таборів.

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У Києві за добу зареєстрували 108 нових випадків інфікування коронавірусом. Двоє хворих померли.

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Станом на 18 липня в Україні лабораторно підтверджені 58 111 випадків COVID-19, за добу - 847 нових.

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Україні треба готуватися до зростання захворюваності на COVID-19 восени — МОЗ

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Ляшко: Україна перейде на нову форму карантину, яка передбачає введення певних обмежень в різних регіонах країни, в залежності від рівня захворюваності на цій території.

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17.07.2020

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У Львові відсьогодні запрацювали усі дитячі садочки. Але до них прийшло лише 1100 дітей - близько 5% від загальної кількості.

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На Прикарпатті 70% закладів харчування порушують карантинні обмеження.

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Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон.

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Динаміка збільшення кількість інфікованих на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

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Міністерство охорони здоров'я пропонує подовжити карантин ще на місяць після 31 липня.

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Станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджені 57 264 випадки COVID-19, за добу — 809 нових.

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У Київській області з п’ятниці, 17 липня, підсилять карантинні обмеження на проведення масових заходів та години роботи закладів громадського харчування.