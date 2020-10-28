В Україні минулої доби, 27 жовтня, зареєстровано 7 474 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 363 075.

28.10.2020

* * *

Влада під час дії режиму надзвичайної ситуації організовує виявлення хворих та контактних, їх ізоляцію і госпіталізацію, інформування населення і дезінфекцію об’єктів та територій, спецобробоку техніки.

* * *

Кабінет Міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня.

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Денис Шмигаль закликає компанії переводити працівників на дистанційну роботу для запобігання розповсюдженню коронавірусу.

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За минулу добу, 27 жовтня, кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилася на 563 особи.

* * *

Станом на ранок 28 жовтня в Україні зайняті 25 424 лікарнях ліжок, які виділені для хворих на COVID-19.

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У школах Івано-Франківська 28 жовтня розпочнеться звичне навчання, на карантині залишаться два дитсадки.

27.10.2020

У трьох районах Чернівецької області та в містах Чернівці і Новодністровськ, які входять до "червоної" зони, відсьогодні обмежують роботу закладів громадського харчування.

* * *

У Миколаєві працівники культури, розважальних закладів та сфери харчування вийшли на мітинг проти заборони їм працювати через віднесення обласного центру до "червоної" карантинної зони.

У Миколаєві мітингують проти заборони роботи культурних закладів в «червоній» зоні / Фото: Novosti-N

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У Бердичеві на Житомирщині, що потрапив до "червоної" зони епіднебезпеки, школи та дитсадки переходять на дистанційне навчання.

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У Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 34 887, за добу - 525.

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Станом на 27 жовтня місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину.

* * *

На Житомирщині через виявлені випадки COVID-19 на карантині перебувають 16 дитячих садочків.

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26.10.2020

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций запросив в Україну китайських фахівців, які мають досвід облаштування польових госпіталів в Ухані.

* * *

Школи в червоних зонах Київщини після канікул будуть переведені на дистанційну форму роботи.

* * *

У Києві за минулу добу захворіли на коронавірусну хворобу 308 людей, 15 хворих померли.

* * *

В Україні лабораторно підтверджено 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426. Зафіксовано 73 нових летальних випадки, одужали – 1 029 осіб.

25.10.2020

* * *

Станом на 25 жовтня місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину.

* * *

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 34 054, за добу - 359 хворих.

* * *

У Новомиргородському районі Кіровоградської області у трьох працівників виборчих дільниць діагностували COVID-19.

24.10.2020

У Чернівецькій області за останню добу підтвердили 289 випадків COVID-19, загалом від початку епідемії їх кількість сягнула 19 405.

* * *

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила працювати кінотеатрам у «червоній» зоні карантину.

* * *

У Києві за минулу добу виявлено 560 нових випадків зараження коронавірусом, 18 хворих померли.

* * *

23.10.2020

22.10.2020

У Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в вже 32 500, за добу - 631.

***

Станом на 22 жовтня місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину.

​***

***

21.10.2020

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством охорони здоров'я намагатиметься після канікул забезпечити навчання учнів 1-4 класів в очному форматі.

***

Шкарлет запевняє, що дитсадки працюватимуть у звичайному режимі

***

Станом на 21 жовтня місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину.

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В Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.

20.10.2020

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В Україні найближчими тижнями може зрости кількість заражень коронавірусом до 8-10 тисяч нових випадків на добу, тоді в державі збільшуватимуть кількість ліжок для таких хворих та розпочнуть роботу з розгортання додаткових госпіталів.

​***

В Україні під COVID-тестування залучили лабораторні центри СНІДу.

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У Києві підтвердили 31 310 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу - 462.

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​Станом на 20 жовтня місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину.

​***

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На самоізоляції через СOVID-19 станом на 19 жовтня перебувають 70 класів загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області

19.10.2020

​*** На засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради прийняли рішення відновити роботу дитячих садочків, які закрилися у понеділок, 19 жовтня, через потрапляння міста до "червоної зони" карантину. ​*** Регіональна комісія ТЕБ і НС Луганської області затвердила додаткові протиепідемічні обмеження і заборони - окрім тих, що передбачені у відповідній постанові Кабміну. ​*** Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак заявила, що роботодавці мають організувати роботу у віддаленому режимі, якщо є така можливість. ​*** За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 19 жовтня місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину. ***

***

З понеділка, 19 жовтня, в Україні набув чинності новий поділ регіонів за рівнями епідемічної небезпеки.

18.10.2020

У Чернівецькій області за останню добу підтвердили 207 випадків COVID-19, загальна кількість інфікувань становить 17 866.

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Укрзалізниця за рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС із 19 жовтня припиняє продаж квитків на таких залізничних станціях: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка.

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У Києві минулої доби коронавірусну хворобу виявили у ще 453 осіб, 13 хворих померли.

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Кількість зареєстрованих в Україні шлюбів за час дії карантину зменшилася майже на третину в порівнянні з таким самим періодом 2019 року.

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Якщо нинішня динаміка поширення COVID-19 збережеться, у грудні в Україні може бути вже 400 тисяч хворих, вважає голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

17.10.2020

У Чернівецькій області за останню добу підтвердили 209 випадків COVID-19, їх загальна кількість сягнула 17 659.

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В Україні станом на 17 жовтня лабораторно підтверджено 293 641 випадок COVID-19, з них за добу – 6 410.

16.10.2020

Експериментальний японський препарат фавіпіравір (авіган), який може допомогти у лікуванні коронавірусу, найближчим часом надійде до України, розповів посол Японії Такаші Кураі.

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Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, який отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19, був на засіданні уряду 13 жовтня.

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В Івано-Франківську, який із 19 жовтня входить до "червоної" зони, продовжать навчання у школах до 23 жовтня. Про це заявив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

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Голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що ситуація з розміщенням хворих на COVID-19 у регіоні надскладна.

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На Луганщині, яку віднесли до червоної зони, обласна влада не планує зупиняти рух транспорту і закриття торгових закладів, проте посилить відповідальність за порушення правил карантину.

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Попри запровадження з понеділка, 19 жовтня «червоних» зон у трьох містах та двох районах Рівненщини, там не вводитимуть жорсткі епідемічні заходи.

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У Полтаві, яка потрапила до червоної зони карантину, не припинятимуть роботу транспорту, кафе й ресторанів.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік країн червоної та зеленої зони.

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У Києві станом на 16 жовтня підтверджено 29 412 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу - 455.

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В Івано-Франківську, який з 19 жовтня входить у "червону" зону епідеміологічної небезпеки, працюватимуть дитсадки та транспорт.

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15.10.2020

Фінансування вартості пакету лікування від COVID-19 у Національній службі здоров'я встановлено від 13 до 45 тисяч гривень в залежності від тяжкості хвороби - Степанов

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Україна отримала заявку на проведення третьої фази випробування вакцини від COVID-19, повідомили у Державному експертному центрі МОЗ.

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ЮНІСЕФ в якості гуманітарної допомоги надасть 16 тисяч доз вакцин від грипу для вакцинації медичних працівників.

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У Харкові, віднесеному до червоної зони, не збираються зупиняти міський, приміський і залізничний транспорт, також працюватимуть усі продовольчі ринки та магазини.

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До червоного рівня епідемічної небезпеки потрапило 9 обласних центрів.

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Державна комісія ТЕБ та НС оновила епідмічне зонування, Київ залишається в помаранчевій зоні.

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Державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про віднесення обласних центрів і низки районів Чернівецької та Харківської областей до червоної зони епідемічної небезпеки.

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14.10.2020

Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації, як поводитися виборцям на виборчих дільницях, щоб убезпечити себе від інфікування коронавірусом.

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"Запорізька політехніка" та Запорізький національний університет переходять на дистанційне навчання.

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У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 422 осіб, помер 21 пацієнт.

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13.10.2020

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Степанов: В умовах подовження адаптивного карантину уряд рекомендує роботодавцям запровадити позмінний режим, а по змозі — перевести працівників на дистанційну роботу.

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Кабінет міністрів змінив деякі критерії та індикатори карантину.

Пропонується вдвічі підвищити цільовий показник охоплення тестувань до 48 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів. У діючій постанові він становить 24. Пропонуємо встановити чітко червоний рівень епіднебезпеки, якщо захворюваність протягом 14 днів складає більше ніж 320 на 100 тисяч населення.

Окрім того, внесено зміни щодо кількості ліжок, які враховують при встановлені того чи іншого рівня на території всієї області: або помаранчевого, або червоного. Не враховуватимуть у загальній кількості ліжка, які відведені у дитячих, педіатричних відділеннях.

Зокрема, пропонується ввести обмеження на роботу ресторанів та інших закладів - не пізніше 22 години на всіх рівнях. А з 22 до 7 години заклади громадського харчування працюватимуть лише "на виніс" та здійснюватимуть адресну доставку замовлень.

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Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину до кінця 2020 року, але з нововеденнями.

У зеленій зоні пропонується дозволити масові заходи загалом не більше 50 людей за умови дотримання соціальної дистанції у 1,5 метра та маскового режиму, у «жовтій» — не більше 30 людей, у «помаранчевій» — не більше 20. Проведення спортивних змагань дозволяється без глядачів, окрім міжнародних змагань, де їх проведення з глядачами можливе за окремим погодженням МОЗ.

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В Україні посилюють контроль та нагляд за дотриманням протиепідемічних заходів.

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Уряд продовжить дію адаптивного карантину до кінця цього року.

***

Станом на 12 жовтня, у лікарнях, які відведені для лікування пацієнтів з COVID-19, зайнято 62,3% ліжок.

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В Україні карантин можуть продовжити до 31 грудня.

Епідситуація неспокійна, спостерігається зростання кількості випадків коронавірусу, госпіталізації до лікарень, і це є загрозливою ситуацію, що спонукає переглядати протиепідемічні заходи.

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В Україні протягом минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587.

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МОН рекомендує закладам освіти встановити дистанційне навчання до 15 листопада - незалежно від кольору карантинної зони.

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Препарат ремдесивір для лікування коронавірусної хвороби має надійти до України через тиждень, уряд також планує закупівлю імуноглобулінів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

12.10.2020

На засіданні уряду, яке відбудеться у вівторок 13 жовтня, МОЗ пропонуватиме низку суворіших обмежень у зонах епідемічної небезпеки, але про локдаун не йдеться.

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На Харківщині всі концерти заборонені через поширення коронавірусу, вже анонсовані політичними партіями заходи не відбудуться.

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Для івано-франківських школярів канікул з 15 жовтня не буде, бо катастрофічної ситуації із захворюванням на COVID-19 в місті немає, заявив міський голова Руслан Марцінків.

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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендує школам із 15 жовтня розпочати канікули, а вишам - перейти на дистанційну форму навчання.

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У стаціонарах медзакладів Києва лікуються 1787 хворих на коронавірус, із них 38 дітей.

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У Харкові через COVID-19 посилять карантинні обмеження, але метро не зачинять.

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Київ рекомендує керівникам загальноосвітніх навчальних закладів розпочати цьогорічні осінні канікули раніше, а саме з 21 жовтня.

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У Києві вже 27 693 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, за добу - 196.

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Станом на 12 жовтня вересня лише в Кіровоградській області показники епідемічної небезпеки не перевищують базовий рівень, встановлений МОЗ.

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За добу найбільшу кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу було зафіксовано в Харківській (741), Сумській (418), Полтавській (244), Хмельницькій (219) та Київській (213) областях.

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В Україні протягом минулої доби, 11 жовтня, виявили 4 420 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 265 454.

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Державна комісія з ТЕБ та НС оновила епідемічне зонування: в червоній зоні - Канів та Суми, Київ віднесено до помаранчевої зони.

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Протягом минулої доби у Чернівецькій області підтверджено 169 випадків інфікування коронавірусом, їх загальна кількість зросла до 16 488.

11.10.2020

МОН у понеділок надішле рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня, повідомив в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

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В Україні з метою запобігання поширенню коронавірусу готуються ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах, осінні канікули у школах розпочнуться раніше.

***

Ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні дозволяє послабити карантин лише в Кіровоградській області.

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Найбільш напружена ситуація із заповненням лікарень хворими на COVID-19 у Донецькій, Одеській, Харківській, Сумській областях та у місті Києві.

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В Україні протягом минулої доби, 10 жовтня, виявили 4 768 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 261 034.

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В окупованому Криму і Севастополі за минулу добу підтвердили 190 нових випадків COVID-19 і сім смертей від коронавірусної інфекції.

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Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги у Львові першою в Україні встановила систему масового автоматизованого температурного скринінгу.

10.10.2020

Протягом минулої доби в Чернівецькій області виявлено 182 випадки інфікування коронавірусом, до лікарень потрапили 93 особи з COVID-19.

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За минулу добу в Києві коронавірус виявили у 532 осіб. шестеро хворих померли.

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Тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет просить перевести школи на дистанційне навчання на два тижні через збільшення кількості випадків інфікування коронавірусом в Україні.

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Приватні лабораторії не робитимуть COVID-тести людям з вулиці коштом МОЗ. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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За минулу добу найбільша кількість хворих на COVID-19 зареєстрована в Києві, Харківській, Тернопільській, Львівській та Одеській областях.

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У Національному педагогічному університеті імені Драгоманова у Києві стався спалах коронавірусу, на факультеті інформатики навчальний процес проводитимуть у дистанційному режимі.

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Минулої доби в окупованому Криму та Севастополі підтверджено 172 нових випадки COVID-19 і шість смертей від коронавірусної інфекції.

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Міністерство охорони здоров'я буде залучати для лікування хворих на COVID-19 ліжка в лікарнях різних відомств та Національної академії медичних наук.

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У Каневі та Сумах, які рішенням Державної комісії ТЕБ та НС з 12 жовтня віднесені до червоної зони епідемічної небезпеки, діятимуть додаткові карантинні обмеження.

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09.10.2020

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У Сумах задля боротьби з поширенням коронавірусу посилюють карантин. Зокрема, вимагають носити маски не тільки в транспорті та приміщеннях, а й на вулиці.

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Державна комісія з ТЕБ та НС оновила епідемічне зонування: в червоній зоні - Канів та Суми, Київ віднесено до помаранчевої зони.

***

У Києві на карантин закрили п'ять шкіл, два дитячі садки та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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В Україні протягом минулої доби виявлено 5 804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538.

08.10.2020

На сьогодні в столиці вже 25 896 підтверджених випадків COVID-19, за добу зафіксовано 422 нових.

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Станом на ранок 8 жовтня в лікарнях з COVID-19 перебуває більше як 20 тисяч пацієнтів, за останню добу госпіталізовано 900 осіб.

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07.10.2020

Україна зможе отримати до 8 млн доз вакцини від коронавірусу як учасник ініціативи Фонду «COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)», якому ЄС виділив 400 млн євро на придбання близько 2 млрд доз вакцини.

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Ситуація щодо захворюваності на COVID-19 у навчальних закладах Києва наразі контрольована, проте динаміка негативна.

За його словами, станом на 7 жовтня у столиці на карантин закрито 3 школи - дві у Печерському районі й одна в Оболонському - через випадки захворювання вчителів. Водночас збільшилася кількість класів, які відправили на самоізоляцію через захворювання учнів.

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В Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу – 4 753.

06.10.2020

Станом на 6 жовтня заповненість лікарень, що відведені для лікування пацієнтів з COVID-19, становить 57%.

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Особи, що знаходяться на самоізоляції чи в лікарнях, зможуть проголосувати на місцевих виборах за допомогою виїзних бригад.

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Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 25 091, за добу виявили 355 нових хворих.

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Міністерство охорони здоров'я планує у листопаді - грудні довести кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 до 50 тисяч за добу.

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З 4 тисяч апаратів штучної вентиляції легень для лікування пацієнтів з COVID-19 станом на 5 жовтня задіяно менше десятої частини.

05.10.2020

Запровадження суворіших карантинних обмежень можливе, якщо заповненість лікарень "першої хвилі" хворими з COVID-19 та підозрою на нього сягне 60%, заявив Максим Степанов.

***

Працівники поліції за пів року склали понад 30 тисяч адміністративних протоколів за порушення правил карантину.

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В Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19, з них за добу – 3 774.

04.10.2020

Протягом минулої доби у Чернівецькій області підтверджено 163 нові випадки інфікування коронавірусом, їх загальна кількість сягнула 15 286.

* * *

В Україні станом на 4 жовтня на самоізоляції перебувають понад 83 тисячі учнів, на COVID-19 хворіють 1257 учнів та 2158 вчителів.

* * *

У столиці за минулу добу COVID-19 зафіксували у 407 людей, померли від коронавірусної хвороби – 8 пацієнтів.

* * *

03.10.2020

Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА із частковим залученням вболівальників до 30% від місткості стадіонів.

* * *

В Енергодарі посилюють карантин через спалах коронавірусу

* * *

Ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 дозволяє послабити карантин лише в Кіровоградській області.

* * *

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано у Харківській області — 516.

* * *

За минулу добу в Україні госпіталізували 877 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

* * *

В Україні станом на 3 жовтня лабораторно підтверджено 222 322 випадок COVID-19, з них за добу – 4 661.

02.10.2020

Розроблений харківськими вченими з Інституту мікробіології й імунології імені Мечникова пристрій, що перетворює звичайну воду на санітайзер з ефективністю дії 99%, почнуть виробляти серійно.

* * *

У Токмаку на Запоріжжі одним із джерел поширення коронавірусу став агропродовольчий ринок, де зафіксовано багато випадків захворювань на COVID-19 серед працівників ринку. Наразі стоїть питання про його закриття.

* * *

З початку навчального року в Запорізькій області на самоізоляції перебувають 107 класів, на дистанційну роботу переведено три навчальні заклад

* * *

Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан вважає низькою ймовірність запровадження знову жорсткого карантину в Україні.

* * *

Укрінформ підготував інфографіку з даними про те, як збільшувалась кількість інфікованих на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

* * *

Станом на 2 жовтня в Кіровоградській області показники епідемічної небезпеки не перевищують базовий рівень, встановлений МОЗ, свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

* * *

Підтверджених випадків COVID-19 станом на 2 жовтня у Києві вже 23 602, за добу виявили 447 нових.

* * *

За добу до лікарень із COVID-19 госпіталізовано 801 особу, загалом у лікарнях із COVID-19 або підозрою на нього перебувають понад 15 тисяч осіб.

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В Україні станом на 2 жовтня лабораторно підтверджено 217 661 випадок COVID-19, із них за добу – 4 633.

01.10.2020

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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епідеміологічної небезпеки. Зокрема, до червоної зони віднесено міста Канів та Тернопіль.

«Помаранчева» зона:

місто Вінниця Вінницької області;

міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький та Турійський райони Волинської області;

місто Дніпро Дніпропетровської області;

міста Бахмут і Вугледар, Слов’янський район Донецької області;

Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Овруцький, Олевський та Чуднівський райони Житомирської області;

місто Ужгород, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Ірпінь та Фастів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київській області;

Біловодський район Луганської області;

місто Львів, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Подільский райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

міста Дубно, Вараш та Острог, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

міста Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький, Зачепилівський, Первомайський та Харківський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвецький, Красилівський, Летичівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

місто Ніжин, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області.

«Жовта» зона:

міста Жмеринка, Вінниця, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Бершадський, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Немирівський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський та Чечельницький райони Вінницькій області;

місто Ковель, Горохівський, Іванчівський, Камінь-Каширський, Ковельский, Локачинський, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський та Шацький райони Волинської області;

міста Кривий Ріг, Новомосковськ та Тернівка, Верхньодніпровський, Дніпровський, П’ятихатський, Солонянський та Царичанський райони Дніпропетровської області;

міста Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов’янськ та Торецьк, Великоновосілківський, Маріївський та Покровський райони Донецької області;

міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Коростенський, Народицький, Новоград-Волинський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Хорошівський та Черняхівський райони Житомирської області;

міста Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Мукачівський, Рахівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя та Бердянськ, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Новомиколаївський, Приазовський, Токмацький та Якимівський райони Запорізької області;

міста Болехів, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський та Снятинський райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав та Славутич, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслів-Хмельницький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

місто Сєвєродонецьк, Білокуракинський, Кременівський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;

міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

місто Вознесенськ, Березанський, Веселинівський, Вітовський, Кривоозерський та Миколаївський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ та Южне, Балтський, Білгород-Дністровський, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Любашівський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;

міста Лубни та Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новсанжарський, Полтавський та Шишацький райони Полтавської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Конотоп, Охтирка, Ромни та Шостка, Білопільський, Буринський, Глухівський, Краснопільський, Лебединський, Недригайлівський, Роменський та Середино-Будський райони Сумської області;

міста Ізюм, Куп’янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Лозівський, Нововодолазький та Чугуївський райони Харківської області;

місто Херсон, Білозерський, Іванівський та Новотроїцький райони Херсонської області;

міста Славута та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Кам’янець-Подільський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Старосинявський, Хмельницький та Чемеровецький райони Хмельницької області;

міста Черкаси, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Тальнівський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;

міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Ніжинський, Ріпкинський, Срібнянський та Чернігівський райони Чернігівської області;

місто Київ.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

«Червона» зона:

З 00:00 годин 5 жовтня у Каневі Черкаської області буде встановлено такі додаткові обмеження:

на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні, крім перевезення: легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше п’яти осіб без урахування осіб віком до 14 років;

службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції;

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо) торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом; провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльність з ремонту комп’ютерів, побутових виборів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку; торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлення;

відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

У Тернополі з 5 жовтня встановлюються такі додаткові обмеження:

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення, крім: торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом; провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставин (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстерено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

***

Станом на 1 жовтня в Кіровоградській області показники епідемічної небезпеки не перевищують базовий рівень, встановлений МОЗ.

***

В Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, з них за добу – 4 069.

30.09.2020

Міністр Кабінету Міністрів закликав місцеву владу відповідальніше ставитися до дотримання карантинних обмежень через черговий рекорд нових захворювань на коронавірус.

* * *

Станом на кінець вересня Фонд соціального страхування прийняв на оплату лікарняні листки, видані медичним працівникам у разі ізоляції від COVID-19, на суму 24,9 мільйона гривень.

* * *

Від дотримання обмежувальних заходів у кожному регіоні залежить ситуація з поширенням COVID-19 в державі в цілому, при цьому повну відповідальність за дотримання умов карантину на своїх територіях несе місцева влада, заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

* * *

Верховна Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах через спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату ВР на коронавірус.

* * *

Кабінет Міністрів наразі не має планів щодо чергового запровадження обмеження на в’їзд іноземних громадян в Україну.

* * *

У Києві на сьогодні вже 22 778 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 219.

* * *

В Україні станом на 30 вересня лабораторно підтверджено 208 959 випадків COVID-19, із них за добу – 4 027.

29.09.2020

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Станом на 29 вересня в Кіровоградській області показники епідемічної небезпеки не перевищують базовий рівень, встановлений МОЗ.

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Уряд змінив правила в’їзду іноземців в Україну на період дії карантину.

Зокрема, уряд визначив, що з-поміж іншого, на період дії карантину забороняється перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією – партнером на території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.

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В Україні станом на 29 вересня лабораторно підтверджено 204 932 випадки COVID-19, з них за добу – 3 627.

28.09.2020

На сьогодні в столиці вже 22 143 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу зареєстровано 328 нових випадків, 8 людей померли.

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Станом на 28 вересня лише в Кіровоградській області показники епідемічної небезпеки не перевищують базовий рівень, встановлений МОЗ.

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За минулу добу, 27 вересня, найбільша кількість нових випадків COVID-19 зареєстрована у Харківській області (339), Києві (328), Одеській (203), Тернопільській (153), Волинській (143) областях.

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В Україні станом на 28 вересня лабораторно підтверджено 201 305 випадків COVID-19, з них за добу – 2 671.

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В Україні запрацювали оновлені карантинні зони

27.09.2020

В Україні станом на 27 вересня лабораторно підтверджено 198 634 випадки COVID-19, з них за добу – 3 130.

26.09.2020

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У Чернівецькій області за останню добу зафіксували 107 нових випадків зараження коронавірусом, при цьому в області вже діагностовано 14 009 випадків інфікування.

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У столиці за минулу добу виявили 447 інфікованих коронавірусом, 42 з них – діти.

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25.09.2020

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Станом на 25 вересня лише в Херсонській та Кіровоградській областях показники епідемічної небезпеки не перевищують базовий рівень, встановлений МОЗ.

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за останню добу найбільша кількість хворих на COVID-19 зареєстрована в Києві, Харківській, Тернопільській, Дніпропетровській та Львівській областях.

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В Україні за минулу добу виявлено 3 565 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 191 671.

24.09.2020

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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епідеміологічної небезпеки: до червоної зони увійшли міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області, Київ із помаранчевої зони перейшов до жовтої.

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У Києві оштрафували близько 40 адміністрацій гуртожитків за порушення карантинних заходів.

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Кількість жителів Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за добу на 330 людей, померли від початку епідемії 333 киян, з них за добу – троє.

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23.09.2020

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В Україні за минулу добу виявлено 3 497 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 184 734-ох.

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На час карантину школам дозволили змінювати систему оцінювання

22.09.2020

На Закарпатті 20 навчальних закладів працюють в дистанційному режимі, іще 147 класів займаються дистанційно, але школи працюють.

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Київ та 22 області не готові до пом'якшення карантинних заходів.

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У Герцаївському та Кельменецькому районі, які входять до червоної зони, не працюють школи і дитячі садки, закриті кафе, ресторани і непродуктові магазини. Громадський транспорт у Герцаївському районі рухається в режимі спецперевезень, а в Кельменецькому районі робота перевізників зупинена.

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У місті Ніжині та Носівському районі Чернігівщини, які за епідситуацією віднесені до "червоної" зони, громадський транспорт і заклади освіти продовжать роботу.

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У Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 20 028, за добу - 270.

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21.09.2020

В населених пунктах Запорізької області, де перевищений базовий рівень захворюваності на коронавірус, вже з 22 вересня планують посилити карантин та заборонити проведення всіх масових заходів.

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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження в регіонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням пропозицій регіональних комісій.

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У Київській області випадки захворювання на СОVID-19 виявлено в 112 закладах освіти. Загалом 17 908 учнів та вчителів переведені на дистанційне навчання.

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Столичний міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Києві п’ять шкіл закриті на карантин через випадки захворювання серед учителів.

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Станом на 21 вересня Київ та 22 області є неготовими до пом'якшення карантиних заходів.

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Голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів повідомив, що в Івано-Франківській області всі школи розпочали повноцінне навчання, але небезпека через COVID-19 залишається великою.

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В Україні за добу виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом.

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Кабмін оновив розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епіднебезпеки: Київ залишається в помаранчевій зоні.

20.09.2020

У Києві за добу - 343 нових випадки коронавірусу, четверо хворих померли. Загалом у столиці вже 19 483 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

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19.09.2020

Станом на 19 вересня місто Київ та 20 областей України не готові до пом'якшення протиепідемічних заходів, оскільки у них перевищені індикаторні показники.

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Для завершення самоізоляції пацієнт може самостійно здати ПЛР-тест на 8-ий день.

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В Україні за минулу добу, 18 вересня, виявили 3 240 випадків зараження коронавірусом.

18.09.2020

В Україні оновили поділ на карантинні зони, із "червоної" зони вивели Івано-Франківськ, Тернопіль і Чернівці.

Нове епідемічне зонування почне діяти з 21 вересня.

До червоної зони карантину будуть віднесені:

- місто Чоп Закарпатської області;

- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

- місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

- місто Канів Черкаської області;

- Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;

- місто Ніжині та Носівський район Чернігівської області.

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У столиці підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 18 740, за добу виявили 291 новий.

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Міністерство охорони здоров’я оновило протокол та стандарт лікування COVID-19, зокрема визначило, що люди, які перебували на самоізоляції 14 днів, у разі відсутності симптомів ГРВІ не повинні робити ПЛР-тест.

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17.09.2020

В Україні за минулу добу, 16 вересня, виявили 3 584 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 166 244.

16.09.2020

Кабінет Міністрів визначив критерії встановлення червоного рівня епіднебезпеки та змінив вимоги до помаранчевого.

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Регіони залучать до прийняття рішення про встановлення "червоного" рівня епідобмежень, який запроваджуватиметься у разі перевищення більш як у 5 разів середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19.

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Через випадки захворювання серед учителів, на карантин закрили сьогодні 4 столичні школи.

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