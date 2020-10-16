У Франківську дитсадки та транспорт працюватимуть попри «червону» зону

В Івано-Франківську, який з 19 жовтня входить у "червону" зону епідеміологічної небезпеки, працюватимуть дитсадки та транспорт.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у своєму ранковому відеозверненні.

«Ми потрапили в "червону" зону з понеділка. Але уряд і комісіє ТБ НС врахувала пропозиції міських голів і дала можливість працювати дошкільним закладам. Також громадський транспорт працюватиме у звичному режимі. Вимог спецперевезення немає, є лише вимоги – сидячі місця і відповідні захисні маски в транспорті. Крім того, розважальні центри можуть працювати у звичному режимі. Обмеження в роботі бізнесу немає. Хочу подякувати уряду, який врахував усі пропозиції міських голів», - зазначив Марцінків.

За його словами, у "червоній" зоні також не буде обмеження щодо залізничного транспорту. Потяги ходитимуть і зупинятимуться у звичному режимі. Обмеження стосуватимуться виключно масових заходів. Тут заборона діятиме, якщо в заходах братимуть участь понад 20 осіб.

«Щодо роботи шкіл з понеділка, то чекаю пропозиції від освітян та батьків», - додав Марцінків.

Водночас він повідомив, що у двох лікарнях Франківська з підозрою на COVID-19 перебувають 288 пацієнтів, з них 15 осіб – у реанімаційних відділеннях.

Станом на 16 жовтня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили 16 163 випадки захворювання. В Україні цей показник сягає 287 231 випадок, за останню добу – 5 992 нових випадки.

Фото: pravda.if.ua