Степанов: Для підтвердження COVID-19 не обов'язково мати позитивний ПЛР-тест

В Україні для підтвердження діагнозу COVID-19 не потрібно мати позитивний ПЛР-тест — для надання відповідної медичної допомоги достатньо поставити діагноз за клінічними ознаками.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Право на владу” сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Нема питання підтвердження COVID-19. В нас вже півтора чи два місяці немає такої опції, як підтвердження обов'язково по ПЛР-тестуванню. За клінічними ознаками підтверджується Ковід і відбувається госпіталізація і процес лікування. Це те питання, яке повинні вирішувати на місці лікарі. Це все в нас внесено в стандарт і це питання в тому числі маршрутизації. Маршрутизація – це не тільки доставлення хворого за допомогою в конкретну лікарню. Маршрутизація – це ширше питання, яке має назву від початку і до кінця довести хворого», - сказав Степанов.

За його словами, таке рішення було прийнято через те, що за світовою статистикою до 30% ПЛР-тестів є негативними при підтвердженому діагнозі COVID-19, що пов'язано з особливостями цього типу тестування та фізіологічними особливостями людини.

Нагадаємо: в Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.