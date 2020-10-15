В Україні за добу - 5 062 нові випадки коронавірусу
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Укрінформ
В Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.
Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Протягом доби зафіксовано 73 нові летальні випадки. Одужала – 951 особа.
Загалом в Україні зареєстровано 5 302 смерті від COVID-19. Одужали – 119 650 пацієнтів. Хворіють нині 156 287 осіб.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 5 590 випадків коронавірусу.