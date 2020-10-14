В Україні за добу - 5 590 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 14 жовтня лабораторно підтверджено 276 177 випадки COVID-19, з них за добу – 5 590.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Протягом доби зафіксовано 107 нових летальних випадків. Одужали – 2 137 осіб. Загалом в Україні зареєстровано 5 229 смертей від COVID-19. Одужали – 118 699 пацієнтів. Хворіють нині 152 249 осіб. Читайте також: Роботодавцям рекомендують запровадити позмінну або дистанційну роботу — Степанов Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 637, у Києві – 422, у Львівській області - 345, Дніпропетровській - 342, Одеській – 302. Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 5 133 випадків коронавірусу.