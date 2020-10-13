Роботодавцям рекомендують запровадити позмінну або дистанційну роботу — Степанов

В умовах подовження адаптивного карантину уряд рекомендує роботодавцям запровадити позмінний режим, а по змозі — перевести працівників на дистанційну роботу.

Про це написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Рекомендовано роботодавцям створити умови позмінного режиму для працівників; де це можливо — перехід у дистанційний формат зі збереженням зарплати», - зазначив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на засіданні 13 жовтня продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня 2020 року та змінив деякі критерії та індикаторів карантину. Таке рішення пов'язано з різким зростанням кількості нових випадків коронавірусу і госпіталізацій на початку епідсезону грипоподібних захворювань.

В Україні протягом минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587.