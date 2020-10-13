Одночасне зараження грипом і COVID-19 смертельно небезпечне - Центр здоров'я

Коронавірусом та грипом можна заразитися одночасно, оскільки це схожі за симптомами та способом передачі інфекції, і це ускладнює перебіг хвороби та може призвести до смерті.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Грип та коронавірусна інфекція — небезпечні та високо заразні захворювання, які можуть мати як легкий перебіг та лікуватися вдома під наглядом сімейного лікаря, так і важку форму, яка може призвести навіть до летальності. Хвороби схожі за ️симптомами — гарячка, кашель, втома, ️способом передачі — краплинним шляхом. Обома вірусними інфекціями можна заразитися одночасно, і тоді існує ризик тяжкого ураження легенів, складного перебігу хвороби і навіть призвести до смерті", - розповіли в Центрі громадського здоров'я.

В Центрі наголосили, що антибіотики не пришвидшують видужання — як у випадку захворювання грипом, так і COVID-19.

Також у Центрі нагадали базові рекомендації, виконання яких дозволить уникнути або мінімізувати ризики інфікування:

ретельно та часто мийте руки близько 40 секунд;

тримайте дистанцію 1,5 метра від інших;

там, де дотримуватися дистанції неможливо, одягайте маску.

не торкайтеся очей, рота, носа, кашляйте та чхайте у згин ліктя чи одноразову хустинку;

вакцинація від грипу, але щеплення від грипу не захищає від COVID-19. Наразі вакцини від короновірусної інфекції не існує;

якщо з'являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 жовтня лабораторно підтверджено 5 133 нових випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587.

Раніше Центр громадського здоров'я заявив, що до українських аптек надійшла перша партія трьохвалентної вакцини виробництва Кореї. Також МОЗ планує закупити 1,4 млн доз вакцини проти грипу для вакцинації груп ризику.