Грип+Covid-19: як вакцинуватися від грипу в такому супроводі?

Дещо про особливості "антигрипозної" вакцинації під час наступу епідемії коронавірусу

Захворюваність на COVID-19 в Україні і світі продовжує наростати, а незабаром до неї долучиться ще й грип. Саме цього найбільше побоюються епідеміологи, які ще з весни закликають населення відповідально поставитися до свого здоров’я і зробити щеплення від грипу. Аби полегшити прийдешній сезон захворюваності як самим пацієнтам, так і лікарям, які вже валяться з ніг у боротьбі з ковідом. Днями у Центрі громадського здоров’я повідомили, що вакцини від грипу для нинішнього сезону уже надійшли в Україну. Тож скільки це коштуватиме і які особливості вакцинації під час епідемії COVID-19 – далі в матеріалі.

Очікується чотири штами, три з яких – нові

Починати вакцинацію найкраще вже зараз, до початку активної захворюваності. Хоча лікарі кажуть, що вакцинуватися можна і упродовж усього сезону, адже імунітет після щеплення від грипу виробляється у людини упродовж двох тижнів. Головне, щоб на момент вакцинації у вас не було симптомів ГРВІ – тобто, щоб імунітет не був ослаблений. Щеплення не дає гарантії, що ви взагалі не захворієте грипом, але завдяки цьому імовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень зменшується на 60% (зокрема, імовірність смертельних випадків – на 80%, а частота госпіталізацій – на 50%).

За інформацією Центру громадського здоров’я (ЦГЗ), у нинішньому епідсезоні (триває із жовтня по квітень) в Україні циркулюватимуть чотири штами вірусів грипу:

вірус, подібний до A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;

вірус, подібний до A/Hong Kong/2671/2019(H3N2);

вірус, подібний до В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);

вірус, подібний до B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Перші три з них – нові, виявлені в 2019 році, і лише останній відомий епідеміологам з 2013-го.

Цього року щеплення від грипу для людей з групи ризику буде безкоштовним, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Відтак Міністерству охорони здоров’я урядом виділено кошти для купівлі 1,41 млн доз вакцин. Зробити щеплення від грипу безкоштовно зможуть медичні працівники, освітяни, працівники поліції та прикордонної служби – через виконання ними своїх професійних обов’язків вони відносяться до групи високого ризику інфікування.

Для всіх інших вакцина буде платною, оскільки не входить у перелік обов’язкових, а значить не закуповується централізовано із держбюджету. Вакцини завозять в Україну приватні компанії в залежності від попиту.

Вартість вакцин від 250 гривень - яку обрати?

За інформацією ЦГЗ, в аптеках уже наявні вакцини проти грипу. Тож українці можуть придбати вакцину в аптеці власним коштом і зробити щеплення у закладі охорони здоров’я. Орієнтовна вартість вакцин – від 250 до 350 грн. У приватних закладах вакцинація обійдеться дорожче – за рахунок послуг з обстеження.

У цілому в епідсезон 2020–2021 років в Україну буде поставлено 665 000 доз вакцини:

500 000 доз «Ваксігрип Тетра» (виробник – «Санофі Пастер», Франція, чотирьохвалентна);

45 000 доз «Інфлувак («Абботт Біолоджікалз Б.В.», Нідерланди, трьохвалентна);

100 000 доз «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея, трьохвалентна);

20 000 доз «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея, чотирьохвалентна).

Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, чотирьохвалентна – від чотирьох.

Якість вакцин, котрі ввозять до країни, перевіряють Держлікслужба України та Лабораторія з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного експертного центру. Усі ці вакцини можна застосовувати для щеплення дітей віком від шести місяців.

Андрій Волянський

Відомий лікар-імунолог Андрій Волянський дає такі рекомендації під час вибору вакцин: «Дітям, особливо тим, які вакцинуються вперше – краще застосовувати чотирьохвалентні вакцини. Тим, хто економить – трьохвалентну. Коли робити щеплення? Оптимально: жовтень-листопад, але можна і до кінця дії строку придатності вакцин (червень 2021)».

Нагадаємо, минулого епідсезону на грип та ГРВІ в Україні перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких – діти віком до 17 років. Від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина. Вакцинація є найефективнішим методом профілактики грипу та попередження важких ускладнень цієї хвороби. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш поширених і небезпечних штамів.

Про конкуренцію вірусів

Осінньо-зимовий період цього року лікарі уже називають особливо гарячим через очікування міксу небезпечних інфекцій – коронавірусної, грипу та інших ГРВІ. Хоча, коментуючи ці побоювання, вірусологиня, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко пояснила, чому явище одночасного інфікування різними інфекціями спостерігається вкрай рідко.

Алла Мироненко

«В одну клітину зазвичай не потрапляють два чи кілька вірусів, тому що коли людина інфікована, виділяється захисний білок інтерферон, який не пускає інші віруси", – сказала вона. Відтак, людина, яка хворіє на грип, не може заразитися коронавірусом, між вірусами відбувається "конкуренція", – розповіла Алла Мироненко.

І коли в навколишньому середовищі циркулюють кілька вірусів, "перемагає" новіший. "А новіший для нас не грип", – додала вона. Також вірусологиня відмітила, що оскільки і грип, і COVID-19 уражають одні й ті самі органи – дихальні шляхи та легені, то таким чином восени може відбуватися "конкуренція вірусів" за ці локації в організмі людини.

Взагалі ж у науковому і медичному середовищі поки не мають відповідей на те, а що ж буде з людиною, яка усе ж підхопить обидві інфекції одразу. Жерар Краузе з Центру дослідження інфекційних хвороб імені Гельмгольца в коментарі DW говорить, що «загальне послаблення імунітету в межах інфекції грипу може підвищити у пацієнта сприйнятливість до SARS-CoV-2». Але в будь-якому випадку це відбувається неодночасно. Тому фахівець радить вакцинуватися від грипу, аби не шкодити імунітету перед "лицем" коронавірусу.

Чим відрізняються COVID-19 та грип

Сергій Крамарев, колишній головний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я у коментарі «Главкому» пояснює, що цьогоріч правила вакцинації від грипу незмінні: зокрема, не потрібно перед щепленням робити ПЛР-тестування на Covid-19. «Якщо у момент вакцинації людина вже заражена коронавірусом, який перебуває в інкубаційному періоді (до виникнення симптомів, – «Главком»), у цьому немає нічого страшного», – зазначає спеціаліст.

Звісно, для максимального захисту населення потрібно, щоб вакцинувалося якомога більше людей. Минулого епідсезону в Україну було поставлено 500 000 доз вакцин від грипу, однак вакцинувалися лише 238 079 людей (0,6% населення). Цього року фахівці з імунопрофілактики все ж сподіваються, що у зв’язку з подвійними ризиками їхніх порад дослухається більше людей.

Як пройти вакцинацію: поради МОЗ

Отже, МОЗ рекомендує наступну покрокову інструкцію з вакцинації.

1. Зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра

Лікар огляне вас, визначить, чи немає протипоказань, а також надасть поради щодо купівлі та транспотування вакцини, адже вона вимагає збереження холодового ланцюга.

2. Придбайте вакцину в аптеці вашого міста чи безпосередньо у клініці.

Від часу придбання вакцини до її введення має пройти не більше двох годин, інакше є ризик, що вакцина втратить свої захисні властивості. Тому важливо зберегти чек для визначення точної дати й часу придбання вакцини. Доставити вакцину до кабінету щеплень важливо без порушень холодового ланцюга. Інакше вакцина може втратити свої якості. У пригоді стане спеціальна сумка з холодовим елементом, яку можна придбати або ж отримати під заставу в аптеці. Також деякі аптеки надають послугу безкоштовної доставки вакцини.

3. Отримайте щеплення

Вакцинацію здійснюють у кабінетах щеплень або кабінеті сімейного лікаря, якщо він облаштований для цього.

Юлія Горбань, Київ