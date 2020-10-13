В Україні зафіксували 5 133 нових випадки коронавірусу

В Україні протягом минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Згідно з ними, за добу померли 107 інфікованих, від початку епідемії - 5 122.

Водночас 2 152 українці одужали, загальна ж кількість тих, хто здолав спричинену коронавірусом недугу, становить 116 562.

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Найбільше нових випадків інфікування виявлено у Харківській області (439), Києві (397), Львівській (341),Дніпропетровській (305), Полтавській (285) та Одеській (277) областях.

Фото: Андрій Скакодуб