Після дострокових канікул школи можуть перевести на дистанційне навчання

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендує школам із 15 жовтня розпочати канікули, а вишам - перейти на дистанційну форму навчання.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії ТЕБ та НС, яке відбулося у понеділок, 12 жовтня, інформує Урядовий портал.

«Комісія прийняла рішення рекомендувати закладами загальної середньої освіти встановити з 15 по 30 жовтня 2020 року канікули, у наступний період - можливий перехід на дистанційну і змішану форму навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації. Також рекомендовано закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти перейти з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків (окрім сиріт; осіб, позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій, “червоних” карантинних зон, іноземних громадян та осіб без громадянства, здобувачам освіти, які поєднують навчання з роботою)», - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що відповідне доповнення до постанови “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641” повинні підготувати Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки на розгляд Кабінету Міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше МОН рекомендувало керівникам закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти провести осінні канікули з 15 до 30 жовтня у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби в Україні.

В Україні протягом минулої доби, 11 жовтня, виявили 4 420 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 265 454.