МОН хоче запровадити шкільні канікули з 15 до 30 жовтня

МОН у понеділок надішле рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет повідомив у Телеграмі.

«Маючи спільну позицію з колегами в уряді та розуміючи всю відповідальність, яка покладена на нас перед країною, ми ухвалили рішення, відповідно до якого завтра, 12 жовтня, буде підготовлено та надіслано рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти (незалежно від кольору карантинної території) щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня включно», - написав Шкарлет.

За його словами, закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти (незалежно від кольору карантинної території) буде рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов’язковим виїздом усіх студентів із гуртожитків.

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«При цьому вважаю за необхідне повернути кошти за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року», - вказав в.о. міністра.

Він додав, що разом з головою МОЗ Максимом Степановим будуть подавати таку саму пропозицію від двох міністерств на розгляд комісії з ТЕБ та НС з рекомендацією підготувати відповідне розпорядження й ухвалити його на засіданні уряду вже 13 жовтня.

«Хочу зазначити, що заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ та Головного державного санітарного лікаря», - підсумував Шкарлет.

Як повідомлялося, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький заявив, що в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусу готуються ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах, осінні канікули у школах розпочнуться раніше.