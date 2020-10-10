Шкарлет просить на два тижні перевести школи на дистанційне навчання

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет просить перевести школи на дистанційне навчання на два тижні через збільшення кількості випадків інфікування коронавірусом в Україні.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Телеграм-каналі.

"Міносвіти спільно з МОЗ постійно моніторять ситуацію з поширення коронавірусної хвороби, зокрема і в закладах освіти. Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька – знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", - зазначив він.

Очільник МОН додав, що питання організації навчання вирішують на місцях, проте в цій ситуації важливо, аби центральна та місцева влада діяли спільно. "Розумію всі виклики, перед якими постають керівники закладів освіти, вчителі та батьки. Ці виклики намагається долати весь світ. Найголовніше для нас зараз – не допустити стрімкого поширення коронавірусу та зберегти здоров’я людей", - додав він.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 9 жовтня, виявили 5728 випадків зараження коронавірусом.

У Києві, станом на 9 жовтня, на карантин закриті п'ять шкіл, два дитячі садки та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.