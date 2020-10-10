Столичний факультет університету Драгоманова теж навчатиметься дистанційно

Столичний факультет університету Драгоманова теж навчатиметься дистанційно

Укрінформ
У Національному педагогічному університеті імені Драгоманова у Києві стався спалах коронавірусу, на факультеті інформатики навчальний процес проводитимуть у дистанційному режимі.

Про це йдеться у рішенні керівництва факультету, передає Укрінформ із посиланням на РБК-Україна.

На підставі рішення Вченої ради факультету інформатики з 12 до 21 жовтня навчальний процес буде організовуватися у дистанційному режимі. Заняття на факультеті будуть проводитися згідно чинного розкладу.

Читайте також: В Україні оновили карантинні зони: у «червоній» Канів та Суми, Київ – «помаранчевий»

Скільки саме студентів інфікувалися коронавірусом, невідомо.

Як раніше повідомляло агентство, 8 жовтня на карантин пішов Київський національний університет імені Шевченка.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-