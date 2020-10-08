КНУ ім. Шевченка переводить студентів на дистанційне навчання

Київський національний університет імені Шевченка переводить навчальний процес в дистанційний формат.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження ректора вишу оприлюднено на сайті КНУ.

"У зв’язку зі зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію, з метою запобігання захворюванням у колективі університету... деканам факультетів, директорам інститутів, коледжів, ліцею з 8 жовтня до 23 жовтня 2020 р. перевести навчання з аудиторних форм на використання технологій дистанційного навчання", - йдеться у документі за підписом ректора КНУ Леоніда Губерського.

Також, серед іншого, розпорядженням посилюється пропускний режим в гуртожитках університету, проведення санітарно-гігієнічних заходів та моніторинг стану здоров’я мешканців, а також медичний нагляд за станом здоров’я співробітників університету та осіб, що навчаються.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, за добу - 5 397.