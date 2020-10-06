У рівненському виші - спалах коронавірусу

Спалах коронавірусу зафіксовано у Рівненському державному гуманітарному університеті.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«У Рівненському державному гуманітарному університеті підтверджено випадки COVID-19 у п’яти викладачів, в однієї студентки, у коменданта та концертмейстера. Також на коронавірус захворіли викладач музучилища та вихователь гуртожитку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. «Контактні» працівники уже здали ПРЛ-тести. Щодо виявлених випадків захворювання проводиться епідрозслідування.

Як повідомляло агентство, нині у лікарнях Рівненщини у важкому стані кожен четвертий хворий на COVID-19. Заповненість ліжок хворими на коронавірус у рівненських лікарнях першої хвилі – 62%.

З початку пандемії у Рівненській області зареєстровано 13 374 випадки захворювання на коронавірус, з них - 177 летальні. Подолали хворобу 10 617 людей, зокрема, за добу одужало 260 жителів області.

У роботі залишається 290 зразків.

Як повідомляло агентство, в Україні станом на 6 жовтня лабораторно підтверджено 234 584 випадки COVID-19, з них за добу – 4 348.