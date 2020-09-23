Зеленський назвав однією з причин спалахів COVID-19 людську втому

Президент Володимир Зеленський вважає основними причинами спалахів захворюваності на COVID-19 в Україні втому від вірусної загрози, карантинних обмежень та постійну емоційну напругу.

Про це він заявив в інтерв’ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

“Причини зростання кількості інфікувань в Україні – такі ж, як і в будь-якій іншій країні. Люди втомилися від загрози COVID-19, від карантинних обмежень і постійної емоційної напруги. Люди дуже хочуть повернутися до звичного життя. Найбільше спалахів спровоковано на вечірках, концертах, весіллях, у клубах, під час релігійних обрядів”, - зазначив Президент.

Водночас він запевнив, що на початку пандемії Україна відреагувала дуже оперативно, й за рахунок карантину реально вдалося не допустити великого удару пандемії, як це було, наприклад, в Італії або Іспанії.

Зараз у країні, за його словами, діє адаптивний карантин, який дає змогу гнучко реагувати на виклики в тому чи іншому місці.

“У другому кварталі ми мали спад економіки – як і всі інші країни. У нас було мінус 11,4% ВВП. Це час найбільших карантинних обмежень. Але вже до кінця року економічне відновлення стане відчутним і стійким. Уже другий місяць поспіль фіксуємо зростання експорту, що є дуже хорошою ознакою. Зростають міжнародні резерви нашого Національного банку”, - розповів Зеленський.

Глава держави також зауважив, що, як і інші країни, українська влада зосередилася на допомозі потерпілим від пандемії, а саме - розробила програму дешевого кредитування для бізнесу, фінансової компенсації тим, хто втратив роботу, активізувала допомогу з пошуком роботи зареєстрованим у центрах зайнятості та інші програми.

“Важливо, щоб вакцину винайшли якнайшвидше і щоб ми всі, працюючи разом і допомагаючи один одному, розробляли загальноєвропейські відповіді на негативні наслідки пандемії”, - переконаний Президент.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 3 497 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 184 734-ох.