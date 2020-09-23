Зеленський: Ми хотіли б бачити від Москви більше прагнення до миру

Президент Володимир Зеленський хотів би бачити з боку Москви більше прагнення до досягнення миру й вважає, що РФ має зробити ключові кроки для цього.

Про це він заявив в інтерв’ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“Україна зацікавлена в мирі найбільше, бо війна – на нашій території. Але на шляху до миру має бути рух двох сторін, і ключові кроки має зробити Росія, яка контролює окуповані території України. Ми хотіли б бачити більше прагнення Москви пришвидшити досягнення миру”, - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що в України з Росією “складні відносини”. "Сьомий рік триває війна на Донбасі. Росія анексувала наш півострів Крим. Водночас історично раніше у нас було чимало економічних і людських контактів, які довелося болісно обривати", - сказав Президент.

Він наголосив, що війна на Сході України забрала понад 14 тисяч життів, скалічила десятки тисяч доль, зруйнувала родини, забрала дім у мільйонів людей. "Говорити про нормалізацію – це накладати штампи на складні процеси. У цьому випадку – процес переговорів щодо досягнення миру”, - переконаний Зеленський.

Глава Української держави розповів, що з президентом РФ Володимиром Путіним має різні формати спілкування – це і нормандський чотиристоронній формат, і двосторонній формат: “Коли є така необхідність, ми говоримо напряму”.

“Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу”, - додав Зеленський.

Водночас він наголосив, що, хоч війна триває на 3% української території, однак Україні все одно потрібна підтримка Заходу, адже війна на Донбасі дестабілізує ситуацію на всьому континенті.

“Всі війни коли-небудь закінчуються. Питання в тому, скільки вони тривають, скільки життів забирають, скільки страждань приносять. Ми впевнені на 100%, що українські міста – Донецьк і Луганськ – це наші міста, там наші люди, як і в Криму, до речі. І якби не зовнішнє втручання, то й Донецьк, і Луганськ, і Крим нормально жили б у єдиній нашій державній системі”, - переконаний Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 24 вересня планує відвідати з офіційним візитом Словаччину.