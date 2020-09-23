Україна хоче повної інтеграції до ЄС — Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна прагне повної інтеграції до Європейського Союзу й бажає отримати від ЄС чітку, ясно сформульовану перспективу членства.

Про це він заявив в інтерв’ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Україна хоче повної інтеграції до ЄС. Ми – європейська країна й можемо багато чого дати Європі, працюючи спільно, від ситуації в Україні залежить чимало на Європейському континенті, тож було б логічно, якби Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Ми прагнемо отримати від ЄС чітку, ясно сформульовану перспективу членства для України. Для українців важливо, що Євросоюз визнає та підтримує наші прагнення", - сказав Зеленський.

Президент також підкреслив, що Євросоюз – ключовий партнер у питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності й підтримки реформ в Україні.

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Він, зокрема, нагадав, що з часу підписання Угоди про асоціацію ЄС став головним торговельним партнером України, частка якого становить вже понад 40% зовнішньої торгівлі, а від початку безвізового режиму у 2017 році українці здійснили 50 мільйонів подорожей до країн Євросоюзу.

Водночас глава держави розповів, що зараз Україна працює над тим, щоб максимально використати потенціал Угоди про асоціацію для подальшого поглиблення інтеграції з ЄС, а також адаптувати торговельну частину Угоди до сучасних економічних реалій.

За його словами, це буде однією з важливих тем Саміту Україна – ЄС 1 жовтня у Брюсселі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 24 вересня планує відвідати з офіційним візитом Словаччину.