Зеленський їде до Словаччини

Президент Володимир Зеленський відвідає Словаччину з офіційним візитом.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

"24 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Словацьку Республіку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час візиту заплановані переговори Зеленського з Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та головою Національної ради (парламенту) Борисом Колларом.

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Під час візиту планується підписання низки двосторонніх угод, поінформували у пресслужбі.