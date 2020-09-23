Зеленський їде до Словаччини
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський відвідає Словаччину з офіційним візитом.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.
"24 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Словацьку Республіку", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час візиту заплановані переговори Зеленського з Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та головою Національної ради (парламенту) Борисом Колларом.
Під час візиту планується підписання низки двосторонніх угод, поінформували у пресслужбі.