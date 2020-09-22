Зеленський обговорив з Трюдо лібералізацію Канадою візового режиму для українців

Президент України Володимир Зеленський сподівається на прогрес у поступовій лібералізації Канадою візового режиму для громадян України.

Про це він сказав під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, повідомляє пресслужба глави держави.

«Лібералізація Канадою візового режиму для українців залишається незмінно актуальним питанням для мене. Сподіваюся, нам вдасться зрушити цей процес і досягти спрощення для українців, котрі мандрують до Канади», – зазначив він.

Також, за даними пресслужби, сторони обговорили можливість координації заходів, яких вживають обидві країни для подолання наслідків, спричинених коронавірусом. Президент України та прем'єр-міністр Канади висловилися за усунення штучних перешкод на шляху розвитку міжнародної торгівлі для підтримки національних економік, послаблених пандемією, а також забезпечення доступу всіх країн до необхідних медичних товарів.

«Мої слова щирої підтримки вашому уряду та всім канадцям у боротьбі з коронавірусом. Глибоко співчуваю рідним і близьким померлих та бажаю якнайшвидшого одужання хворим», – сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський поінформував Трюдо про ситуацію на Донбасі та послідовні кроки України щодо мирного врегулювання.

«Досягнення миру на Донбасі залишається ключовим пріоритетом для мене. Дякую за рішучу підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності нашої держави», – сказав Президент України.

Сторони обмінялися і думками щодо поточної ситуації в Білорусі.

Також Зеленський і Трюдо обговорили перебіг реформ в Україні. Прем’єр-міністр Канади назвав мужніми кроки Президента України у напрямку реформування держави та висловив підтримку, зазначили в пресслужбі.