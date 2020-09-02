В Україні створять орган для виконання Угоди про асоціацію України з ЄС

Кабінет міністрів на засіданні 2 вересня ухвалив рішення створити комісію з питань координації виконання Угоди про асоціацію України з ЄС, до складу якої увійде весь уряд на чолі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Про це на брифінгу заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроаталантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні на засіданні уряду ухвалили дуже важливі рішення… Ми нарешті створили координаційний орган з питань виконання Угоди про асоціацію, оновили склад робочої групи з питань участі України в "зеленій" політиці ЄС. По цих двох органах на сьогодні ми можемо відчути, що ці питання набувають найвищої політичної важливості", - сказала Стефанішина.

Вона поінформувала, що обидва цих органи очолить Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, до їх складу увійдуть всі члени уряду, а вона як профільний віцепрем’єр відповідатиме за питання координації діяльності цих структур.

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У цьому контексті Стефанішина відзначила, що європейська інтеграція стала "питанням порядку денного всієї країни".