Стефанішина назвала пріоритети у відносинах України з Польщею

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

“Я б відзначила три пріоритетні напрямки. По-перше, взаємодія щодо інтеграції України в ЄС та НАТО. Тут є безпосередня зацікавленість польської сторони, адже євроінтеграція – це передусім економічні можливості й торгівля. По-друге, безпекове співробітництво і безпека в Чорному морі... Тут наш євроатлантичний напрямок набуває дедалі більшої ваги, враховуючи нарощування військової присутності РФ, розширення незаконного контролю за окремими територіями Азовського і Чорного морів”,- заявила Стефанішина.

Третім пріоритетом віцепрем’єр-міністр назвала “відновлення історичної справедливості та правди про роль України в історії Європи..”, зокрема подій 100-річної давності поблизу Варшави.

Як відомо, Стефанішина 14-15 серпня взяла участь в урочистих заходах у Варшаві з нагоди 100-річчя Варшавської битви. У ній Польське військо за підтримки вояків УНР перемогло більшовиків.