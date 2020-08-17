Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції  

У Варшаві урочисто відзначили 100-річчя Варшавської битви, у якій польське військо за підтримки союзників – армії УНР – перемогло більшовиків.

Участь в офіційній церемонії від України взяла віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. У розмові з власним кореспондентом Укрінформу вона розповіла про перспективи співпраці з Польщею, зокрема у безпековій сфері, ініціативу Люблінського трикутника та можливості залучення України до врегулювання ситуації у Білорусі.

- Ольго Віталіївно, під час візиту до Варшави ви зустрілися з головою Бюро національної безпеки Польщі Павлом Солохом. На чому акцентували увагу під час зустрічі, які подальші перспективи співпраці?

- Ми обговорили можливості взаємодії в контексті боротьби з гібридними загрозами. Це було лейтмотивом нашої зустрічі, оскільки пан Солох приділяє цьому велику увагу. Київ уже підтвердив високий рівень військового співробітництва з НАТО не лише завдяки військовим навчанням, а й через надання найбільших у світі літаків для транспортування вантажів Альянсу. Цей діалог розширюватиметься й наповнюватиметься новими можливостями в рамках партнерства. Зокрема, українські військовий та цивільний персонал отримає можливість працювати спеціальними офіцерами у структурах НАТО. Утім, справді унікальна роль України як учасника Програми розширених можливостей має полягати в тому, щоб органічно структурувати досвід України у боротьбі з гібридними загрозами. Це стосується інформаційних атак, кібербезпеки, захисту та обміну даними, протидії ворожим інформаційним кампаніям, пропаганді тощо. У взаємодії з РНБО України ми хочемо побудувати інституції, які узагальнюватимуть цей досвід і, відповідно, розробляти інструменти стійкості щодо цих гібридних загроз. Думаю, що Польща буде одним із наших головних союзників з накопичення цього досвіду і його реалізації в рамках Програми розширених можливостей.

- А події у Білорусі ви обговорювали?

- Так, я відзначила особливу роль Польщі в ініціюванні й активному реагуванні з боку не лише окремих країн, а й ЄС на події у Білорусі. Зі свого боку, я вважаю, що Україна може відіграти важливу роль у мирному врегулюванні цього протистояння й забезпеченні проведення чесних та вільних виборів у Білорусі. Мінськ у будь-якому разі є стратегічним партнером України, і ми готові докласти всіх зусиль, щоб так було й надалі.

Є також розуміння, що Україна, Польща і країни НАТО мають разом посилювати безпеку в Чорному морі. Ми обговорили це питання, а також кроки, які можемо спільно робити для просування цього розуміння в НАТО. Й оскільки це є моїм особистим пріоритетом на посаді – ми обговорили долучення України до процесу розробки стратегії НАТО на найближчі 10 років (NATO Reflection Process). Сподіваюся, що Україна займе в новій стратегії НАТО належне місце, і, як мінімум, це визначить не лише стратегію Північноатлантичного альянсу, а й стратегію України на найближчі 10 років.