Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції  

У Варшаві урочисто відзначили 100-річчя Варшавської битви, у якій польське військо за підтримки союзників – армії УНР – перемогло більшовиків.
Участь в офіційній церемонії від України взяла віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. У розмові з власним кореспондентом Укрінформу вона розповіла про перспективи співпраці з Польщею, зокрема у безпековій сфері, ініціативу Люблінського трикутника та можливості залучення України до врегулювання ситуації у Білорусі.
- Ольго Віталіївно, під час візиту до Варшави ви зустрілися з головою Бюро національної безпеки Польщі Павлом Солохом. На чому акцентували увагу під час зустрічі, які подальші перспективи співпраці?
- Ми обговорили можливості взаємодії в контексті боротьби з гібридними загрозами. Це було лейтмотивом нашої зустрічі, оскільки пан Солох приділяє цьому велику увагу. Київ уже підтвердив високий рівень військового співробітництва з НАТО не лише завдяки військовим навчанням, а й через надання найбільших у світі літаків для транспортування вантажів Альянсу. Цей діалог розширюватиметься й наповнюватиметься новими можливостями в рамках партнерства. Зокрема, українські військовий та цивільний персонал отримає можливість працювати спеціальними офіцерами у структурах НАТО. Утім, справді унікальна роль України як учасника Програми розширених можливостей має полягати в тому, щоб органічно структурувати досвід України у боротьбі з гібридними загрозами. Це стосується інформаційних атак, кібербезпеки, захисту та обміну даними, протидії ворожим інформаційним кампаніям, пропаганді тощо. У взаємодії з РНБО України ми хочемо побудувати інституції, які узагальнюватимуть цей досвід і, відповідно, розробляти інструменти стійкості щодо цих гібридних загроз. Думаю, що Польща буде одним із наших головних союзників з накопичення цього досвіду і його реалізації в рамках Програми розширених можливостей.
- А події у Білорусі ви обговорювали?
- Так, я відзначила особливу роль Польщі в ініціюванні й активному реагуванні з боку не лише окремих країн, а й ЄС на події у Білорусі. Зі свого боку, я вважаю, що Україна може відіграти важливу роль у мирному врегулюванні цього протистояння й забезпеченні проведення чесних та вільних виборів у Білорусі. Мінськ у будь-якому разі є стратегічним партнером України, і ми готові докласти всіх зусиль, щоб так було й надалі.
Є також розуміння, що Україна, Польща і країни НАТО мають разом посилювати безпеку в Чорному морі. Ми обговорили це питання, а також кроки, які можемо спільно робити для просування цього розуміння в НАТО. Й оскільки це є моїм особистим пріоритетом на посаді – ми обговорили долучення України до процесу розробки стратегії НАТО на найближчі 10 років (NATO Reflection Process). Сподіваюся, що Україна займе в новій стратегії НАТО належне місце, і, як мінімум, це визначить не лише стратегію Північноатлантичного альянсу, а й стратегію України на найближчі 10 років.
- Кілька тижнів тому Україна, Польща й Литва започаткували нову політичну ініціативу – Люблінський трикутник. Якими є перспективи участі України в цьому форматі, що він відкриває для України?
- Це природний процес, такі регіональні союзи з часом утворюватимуться також і з іншими країнами. Україна перейшла у «вищу лігу» за рівнем діалогу з ЄС, наші амбіції, як і можливості, зростають. Свідченням цього є започаткування ініціативи Люблінського трикутника, до якого Україна не приєдналася, а є рівноправною стороною цієї ініціативи. Відповідно, ми говоримо не лише про підтримку, координацію позицій, а про вибудовування стратегій з питань, які становлять спільний інтерес. Ідеться про регіональну співпрацю, зокрема й військове співробітництво, просування європейської та євроатлантичної інтеграції України. Той факт, що Люблінський трикутник започатковано саме на рівні міністрів закордонних справ, свідчить про високий рівень спільного розуміння викликів у зовнішній політиці. Тому тут координація теж буде високою.
Чим більше Україна зростатиме економічно і чим більше трансформацій відбувається всередині України, тим амбітнішим та сильнішим ставатиме наш діалог з партнерами. Такі ініціативи є свідченням того, що Україна стає повноправним гравцем на міжнародній арені.
- В Україні зараз активно обговорюється питання, чи доцільно й надалі проводити зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську, зважаючи на останні події у Білорусі та після недружніх заяв і дій Мінська щодо Києва?
- Події розгортаються досить швидко, ми пильно відстежуємо ситуацію, зокрема й у контексті продовження переговорів у Мінську. На 18 серпня заплановано чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Білорусь відіграла значну роль у започаткуванні та підтримці переговорного процесу. Для України Білорусь залишається стратегічним партнером, стратегічно важливою країною в регіоні. Тому ми всіляко сприятимемо врегулюванню ситуації у Білорусі. Однак, як я вже казала, ситуація динамічна: з одного боку, були звільнені протестувальники, затримані раніше, серед яких є троє громадян України, щодо яких велися консультації з білоруською владою. Водночас було прийнято рішення про видачу «вагнерівців» Російській Федерації.
- Якими є пріоритети відносин України з Польщею. На що найбільше потрібно сьогодні звертати увагу?
- У цілому, динаміка відносин України з Польщею – на дуже високому рівні. Я б відзначила три пріоритетні напрямки. По-перше, взаємодія щодо інтеграції України в ЄС та НАТО. Тут є безпосередня зацікавленість польської сторони, адже євроінтеграція – це передусім економічні можливості й торгівля.
По-друге, безпекове співробітництво і безпека в Чорному морі... Тут наш євроатлантичний напрямок набуває дедалі більшої ваги, враховуючи нарощування військової присутності РФ, розширення незаконного контролю за окремими територіями Азовського і Чорного морів.
Важливо, і я не втомлююся підкреслювати значну роль наших дипломатичних установ, зокрема посольства України в Польщі, щодо поширення правдивої інформації про історичні події, зокрема які відбулися 100 років тому. Теперішні урочистості з нагоди Варшавської битви є важливим елементом відновлення історичної справедливості та правди про роль України в історії Європи, частиною якої наша країна здавна була і є.
Тому відновлення історичної пам’яті – це дуже важливий процес, який розвивається між Україною і Польщею на дуже високому рівні.
Юрій Банахевич, Варшава
Фото надані пресслужбою