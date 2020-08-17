Стефанішина: Польща буде одним із головних партнерів України з протидії гібридним загрозам

Варшава буде одним з основних партнерів Києва щодо узагальнення досвіду і розробки інструментів стійкості для протидії гібридним загрозам, що здійснюватиметься у рамках Програми розширених можливостей НАТО.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За її словами, справді унікальна роль України як учасника Програми розширених можливостей має полягати в тому, щоб органічно структурувати досвід України у боротьбі з гібридними загрозами. Це стосується інформаційних атак, кібербезпеки, захисту та обміну даними, протидії ворожим інформаційним кампаніям, пропаганді тощо.

“У взаємодії з РНБО України ми хочемо побудувати інституції, які узагальнюватимуть цей досвід і, відповідно, розробляти інструменти стійкості щодо цих гібридних загроз. Думаю, що Польща буде одним із наших головних союзників з накопичення цього досвіду і його реалізації в рамках Програми розширених можливостей”, - заявила Стефанішина.

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Вона наголосила, що обговорила питання боротьби з гібридними загрозами з головою Бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом.

Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 14-15 серпня перебувала у Варшаві, де брала участь в урочистих заходах з нагоди 100-річчя Варшавської битви. У ній Польське військо за підтримки вояків УНР перемогло більшовиків.