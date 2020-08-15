Cтефанішина обговорила ситуацію в Білорусі з головою Бюро нацбезпеки Польщі

Безпекова ситуація в регіоні, зокрема останні події в Білорусі, були предметом переговорів у Варшаві віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної і голови Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Павела Солоха.

Як інформує Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні Бюро національної безпеки РП.

Під час зустрічі обговорено безпекову ситуацію у контексті останніх подій в Білорусі, а також перспективи подальшої двосторонньої та багатосторонньої співпраці щодо зближення України з ЄС та НАТО, а також у рамках створеного нещодавно “Люблінського трикутника” України, Польщі та Литви.

Голова BBN Польщі позитивно оцінив надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями, підкресливши, що Польща активно підтримувала схвалення цього рішення. За його словами, союзники по НАТО високо оцінюють значний внесок України, зокрема в рамках операцій НАТО в Афганістані та Косово, а також залучення до сил реагування НАТО і навчань організації, що свідчить про активну участь України в євроатлантичній безпеці.

Як повідомлялося, Стефанішина бере участь у Варшаві в заходах, присвячених 100-річчю Варшавської битви - перемоги польського війська спільно з армією УНР над більшовиками.

У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. В лікарні потрапили не менше 250 людей, є загиблі.

Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, Його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.