У Білорусі порушили справу проти засновника опозиційних Telegram-каналів

МВС Білорусі порушило кримінальну справу проти засновника опозиційних Telegram-каналів NEXTA і NEXTA Live Степана Путила і оголосило його в розшук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NEXTA.

Згідно з оприлюдненою копією відповідного документа, Путила обвинувачують в організації масових заворушень, підготовці до них інших людей або фінансуванні таких заворушень.

За цією статтею йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У документі зазначається, що Путило є уродженцем Білорусі, йому 22 роки.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,08% голосів виборців, Світлана Тихановська - 10,09%.

У Білорусі відразу після оголошення попередніх результатів виборів у ніч на 10 серпня розпочалися акції громадян проти фальсифікації. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. В лікарні потрапили не менше 250 людей, є загиблі.

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Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз знаходиться в Литві.