Єрмошина підтвердила, що заклик Тихановської не протидіяти міліції записали в ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина підтвердила, що Світлана Тихановська записувала відеозвернення із закликом не виходити на акції протесту в її кабінеті.

Як передає Укрінформ, про це вона заявила в інтерв'ю білоруській Комсомольській правді.

"Вона принесла скаргу в Центральну комісію, до речі, в присутності журналістів. Ми запросили її до мене в кабінет, оскільки з нею хотіли зустрітися, скажімо так, два високопоставлених співробітників органів правоохорони. Я їх надала, вона залишилася разом з адвокатом разом з ними. І я пішла", - повідомила Єрмошина.

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У відповідь на питання про те, чи дійсно на відео Тихановська на дивані в її кабінеті Єрмошина відповіла: "Це мій диван. Вона записувала це звернення без мене".

Також вона заявила, що люди помиляються, якщо думають, що результати виборів переглянуть і присудять перемогу Тихановській. За словами Єрмошиної, ЦВК відхилила всі скарги, які подали раніше кандидати в президенти.

"Всі відхилені. У нас же вибору немає. Якщо люди думають, що ми переглянемо і присудили перемогу Тихановській, так не буває. Якщо встановлені порушення, як вони вважають, в цьому випадку вибори можуть бути визнані недійсними. Це означає, упродовж трьох місяців повинна знову пройти наступна виборча кампанія з новими кандидатами. Я і сказала: "Ми можемо просто втратити країну", - розповіла очільниця ЦВК.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

Згідно з оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

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У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту, які почалися після голосування на виборах президента.

Раніше опозиційний кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська заявила у відеозверненні, що самостійно вирішила виїхати з країни до Литви, і це було важким для неї рішенням.