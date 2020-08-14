Тихановська ініціює створення ради для передачі влади в Білорусі

Опозиційний кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська ініціює створення Координаційної ради для передачі влади в країні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на її Телеграм-каналі.

«З огляду на те, що відбувається в країні, та необхідність вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі, я, Світлана Тихановська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. До цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані і відомі білоруси, професіонали своєї справи», - йдеться у заяві.

Тихановська також звернулася до всіх людей та організацій, які підтримали її і готові допомогти в переговорному процесі.

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«Нам дуже потрібна ваша допомога і досвід. Нам потрібні ваші зв'язки, контакти, експертні поради та підтримка. До цієї координаційної ради мають увійти всі, хто зацікавлений в діалозі і мирній передачі влади - трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства», - додала вона.

Головний противник Лукашенка також звернулася до міжнародної спільноти, європейських країн з проханням допомогти в організації діалогу з білоруською владою.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі кілька днів тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Тихановська була змушена покинути Білорусь і зараз перебуває в Литві.