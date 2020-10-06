Кількість працівників Хмельницької АЕС з COVID-19 перевищила сотню

Кількість працівників Хмельницької атомної електростанції, у яких було виявлено коронавірусну інфекцію, досягла 103 осіб.

З них три випадки зафіксовані за останню добу, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ХАЕС.

Як зазначили на підприємстві, 60 хворих вже одужали. Наразі перебувають на лікуванні 42 особи, одна людина померла.

На дистанційну форму роботи переведено 69 працівників. На лікарняному з приводу ГРВІ перебувають 106 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні COVID-19 лабораторно підтверджено у 234 584 осіб, з них у 4 348 - за минулу добу. 103 401 людина одужала, 4520 - померли.