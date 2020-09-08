Прикордонники спростовують спалах коронавірусу у курсантів Нацакадемії ДПСУ

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

«Не відповідає дійсності інформація щодо різкого збільшення захворюваності у Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. Так, станом на 08 вересня 2020 року, з початку пандемії коронавірусної хвороби в академії зафіксовано 14 позитивних тестів на COVID-19. Із загальної кількості військовослужбовців та працівників навчального закладу, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 4, ще 10 осіб продовжують лікуватися амбулаторно. Також під контролем медиків наразі перебувають 120 співробітників, які могли контактувати з хворими», - йдеться у повідомленні.

В Національній академії продовжуються посилені протиепідемічні заходи, зокрема загальний температурний скринінг персоналу та забезпечення дезінфікуючими засобами, контроль маскового режиму, диференційований розклад проведення занять для курсантів та слухачів, повне обмеження загальних зібрань, нарад, масових заходів та ін.

Дотримання максимальних обмежувальних заходів дозволяє кількатисячному колективу навчального закладу провадити та забезпечувати якісний навчальний процес. За необхідності академія готова організувати навчання курсантів та роботу викладацького складу за дистанційною формою.

В ДПСУ повідомили, що загалом, за минулу добу серед персоналу відомства зареєстровано 8 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Роман Примуш 7 вересня заявив, що у Національній академії прикордонної служби ім.Б.Хмельницького виявили десятьох інфікованих коронавірусом.

В Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 нових випадків.

Фото: ДПСУ