В українській армії за добу — 27 випадків коронавірусу

Станом на ранок 8 вересня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 624 особи. За попередню добу виявили 27 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 08 вересня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 624 особи. За минулу добу зареєстровано 27 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом за час пандемії одужали – 1347 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції, в тому числі самоізоляції, наразі перебуває 491 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 126 осіб.

У пресслужбі також повідомили, що на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 7 осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 4 військовослужбовці, Миколаївський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Інфекційна лікарня міста Харків – 1 військовослужбовець).

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають

є 20 осіб (Львівська область – 4 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ, Київська та Житомирська області – по 2 військовослужбовці, Хмельницька область - 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Харківська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Тернопільська, Луцька, Криворізька та Одеська області – по 1 працівнику ЗСУ).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання, запевнили в командуванні.