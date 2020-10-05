COVID-19 у школах і дитсадках: Кличко розповів про ситуацію у столиці

У Києві зросла кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"На сьогодні в місті закриті на карантин 3 школи через випадки захворювання серед учителів. Ще одна школа відновила навчальний процес після карантину. Але значно збільшилась кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів", - сказав Кличко.

За його словами, сьогодні на дистанційному навчанні загалом 331 клас у 130 школах Києва.

Кличко повідомив, що всього хворих із коронавірусом школярів – 375. Також хворіють 259 педагогів.

Читайте також: У Києві від початку пандемії померли 247 чоловіків та 183 жінки

"У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закрита 41 група у 36 дитячих садках. Два садочки у Деснянському районі зачинені на карантин", - зазначив він.

Кличко додав, що наповненість дітей у дитсадках – понад 53%.

Як повідомлялося, в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19, з них за добу – 3 774.

На сьогодні в столиці вже 24 736 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 286.